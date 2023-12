CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL Sine Municipal de Porto Velho abre inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos

Inscrições vão até o dia 5 de dezembro de 2023; todos os cursos possuem 20 vagas

Promovendo o acesso à qualificação profissional de forma gratuita, nesta quarta-feira (29), a Prefeitura de Porto Velho, através do Sine Municipal, em parceria com o Senai Rondônia, abriu inscrições para o processo seletivo de cursos profissionalizantes presenciais. As inscrições são gratuitas e vão até as 23h59 do próximo dia 5 de dezembro.

Todos os cursos possuem 20 vagas cada e o candidato pode ter o Ensino Fundamental Incompleto, sendo cada um com diferentes cargas horárias e idade mínima. Conheça os cursos e pré-requisitos:

Serralheiros de materiais ferrosos: 80h/aula, idade mínima 16 anos;

Padeiro e confeiteiro: 120h/aula, idade mínima 16 anos;

Marceneiro de móveis sob medida: 120h/aula, idade mínima 16 anos;

Operador de empilhadeira: 160h/aula, idade mínima 18 anos.

Conforme o Edital Nº01/2023/SINE/SEMDESTUR, publicado no Diário Oficial na última quarta-feira (29), os cursos serão ofertados aos candidatos devidamente inscritos, selecionados e matriculados, de acordo com as normas estabelecidas em edital e os pré-requisitos acima mencionados.

Ainda conforme edital, as inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet, cada curso tendo seu link específico:

Operador de empilhadeira:https://forms.gle/rhCBvQP7fdeZFnJ27

Marceneiro de móveis sob medida: https://forms.gle/5EE2wjWwV9NkF3WU8

Serralheiro de materiais ferrosos: https://forms.gle/a6uHo14sAjFLyXo56

Padeiro e confeiteiro: https://forms.gle/MwugNz1935S5ctn69

Os candidatos devem ter atenção aos documentos necessários a serem enviados após o preenchimento do formulário, são eles: RG ou Certidão de Nascimento, em caso de menores de 18 anos, incluir também cópia do RG do responsável legal; CPF do aluno, em caso de menores de 18 anos, incluir também cópia do responsável legal; Comprovante de residência; e Certificado ou declaração de escolaridade.

A divulgação dos candidatos classificados sairá no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia no dia 8 de dezembro, e recursos poderão ser protocolados nos dias 11 e 12 de dezembro. O resultado do processo seletivo será publicado também no Diário Oficial (https://www.diariomunicipal.com.br/) no dia 14 de dezembro de 2023.

Texto: Isabella Leite

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO