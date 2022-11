CAPACITAÇÃO – Servidores participam de oficina sobre relações interpessoais no trabalho

Oficina foi ministrada através de parceria entre Prefeitura de Porto Velho e Escola do Legislativo

Encerrou nesta quinta-feira (10) a Oficina de Relações Interpessoais no Trabalho realizada pela Prefeitura de Porto Velho em parceria com a Escola do Legislativo. Cerca de 49 servidores, sendo dois de cada pasta municipal, participaram do curso que durou quatro dias.

“O curso é muito importante para desenvolver o servir, já que ser servidor é estar sempre preparado para servir o próximo. No local de trabalho precisamos tratar bem as pessoas ao nosso redor e também recebermos um bom tratamento, tudo isso para oferecer um serviço atencioso aos cidadãos”, disse o secretário da Semad, Alexey da Cunha Oliveira.

A oficina foi ministrada por uma integrante da equipe da Escola do Legislativo e garantiu certificado de conclusão de curso. Segundo o Departamento de Capacitação e Treinamento (DCT), a ação é uma forma de resgatar valores e conceitos que fortalecem as relações de trabalho e foi muito solicitada pelos próprios servidores.

“A partir do dia 20, iremos realizar o curso de oratória, também para funcionários municipais. Estamos trabalhando com profissionais voltados para o atendimento público e recursos humanos. Agora estamos em busca de outros parceiros para realizarem mais capacitações como esta em parceria com o Município”, explicou Cristina Ribeiro, diretora do DCT.

Para mais informações ou sugestões sobre os cursos que estarão disponíveis a Semad disponibiliza o e-mail [email protected] ou por meio do contato (69) 99942-8507.

