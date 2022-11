CAPACITAÇÃO – Servidores recebem certificado de oficina de expressão oral e corporal

Curso foi realizado em quatro dias através de parceria com o Senac

Encerrou nesta quinta-feira (24) a Oficina de Expressão Oral e Corporal realizada pela Prefeitura de Porto Velho em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). O curso teve duração de quatro dias e contou com a participação de 50 servidores do município, que receberam certificado do Ministério da Educação (MEC).

“Saber como tratar as pessoas é fundamental para que tudo na nossa vida flua e funcione, porque a gente vive todos os dias nos comunicando com alguém seja no trabalho, em casa e com a família. Aprendendo a ter uma comunicação clara, aprendemos a lidar com o ser humano em todos os âmbitos”, explica Ana Cláudia Magalhães, secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Administração (Semad).

A capacitação ocorreu entre os dias 21 e 24 de novembro no auditório da Semad. As aulas abordaram temas como processos de comunicação, linguagens de expressão oral e corporal, a influência de barreiras e ruídos na comunicação, tipos e funções da linguagem, entre outros.

“Muitos se declararam tímidos no início, e vimos uma grande evolução já no segundo dia. As aulas tiveram momentos práticos com dinâmicas onde tiveram que exercitar tanto o ouvir, quanto como falar corretamente, além de atendimento ao público. São aprendizados para a vida, que vai servir para o trabalho e para a vida pessoal”, falou a professora Andréia Tamayose Rezende, que ministrou a oficina.

O curso é organizado pelo Departamento de Capacitação e Treinamento (DCT), da Semad. Conforme a diretora do Departamento, Chrys Ribeiro, uma nova oficina será ministrada no dia 2 de dezembro sobre inteligência emocional.

Além da oficina sobre expressão oral e corporal, a Semad também ofertou a oficina de relações interpessoais no trabalho. Essas capacitações acontecem através de um acordo de cooperação da administração municipal com o Senac com duração de dois anos, que deve trazer vários cursos para servidores ao longo do ano de 2023.

“Fazemos o cronograma pensando na sequência, primeiro trabalhar o lado humano, para que os servidores aprendam a compreender o outro, e ano que vem ofertarmos outros tipos de capacitações mais específicas. Fizemos um levantamento com as secretarias para saber quais pontos devemos abordar nas próximas capacitações”, concluiu a diretora do DCT.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Beatriz Galvão

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO