Capacitação técnica em gestão fiscalizadora é tema do 1º Encontro de Conselheiros de Alimentação Escolar

No final de semana, o Estádio Aluízio Ferreira foi palco de uma competição através do 1° Torneio “Resgate do Futebol Raiz”. Este evento, que homenageia os clubes pioneiros do futebol rondoniense, contou com a participação de quatro equipes tradicionais: Ferroviário AC, Moto Clube, Flamengo e Ypiranga EC.

A competição foi acirrada, e o Flamengo sagrou-se campeão nos pênaltis, com resultado de 4 a 3. O Ferroviário AC ficou em 2° lugar, seguido por Moto Clube em terceiro e Ypiranga EC em quarto. O evento atraiu um grande público, promovendo o resgate do futebol raiz. Independente do resultado, todos os atletas receberam medalhas, e os quatro clubes receberam troféus.

O professor Neimário Cunha, coordenador do evento, destacou a importância de trazer de volta os craques que marcaram época. “O resgate desses atletas trouxe junto o resgate do futebol raiz, com um público amplo prestigiando o jogo no Estádio Aluízio Ferreira. Só faz esporte quem ama o esporte”, enfatizou.

Ex-jogador do Moto Clube, Rito, nos tempos áureos do futebol, representou o Flamengo no torneio. “Esse futebol raiz é uma confraternização muito importante, esta iniciativa do Governo, valoriza o esporte de uma forma geral, mostrando a confraternização entre os atletas de ontem e os de hoje”, compartilhou o jogador.

O titular da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, Júnior Lopes ressaltou a relevância do torneio: “O 1° Torneio ‘Resgate do Futebol Raiz’ vai além das disputas em campo; é uma celebração da história esportiva de Rondônia. O Governo preserva e homenageia nossas raízes esportivas, proporcionando momentos como este, que unem gerações em torno da paixão pelo futebol”, ressaltou o secretário.

