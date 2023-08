CAPACITAÇÃOControladoria Geral do Município oferta curso de auditoria interna governamental aos servidores

Trabalhos preventivos devem facilitar o tráfego e escoamento da produção agrícola

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), segue a determinação do prefeito Hildon Chaves na permanente manutenção das estradas rurais do município, visando o acesso dos moradores e escoamento da produção agropecuária para o setor urbano.

As equipes vêm realizando recuperação, patrolamento, limpeza lateral e saídas de água da Linha C-01, no ramal Santo Expedito I e I I. O secretário da Semagric, Carlos Magno, disse que a prioridade neste período é realizar os trabalhos preventivos, oferecendo aos produtores acesso ao centro urbano.

“Com manutenção das vias de arrolamentos, limpezas laterais e saídas de água, manutenção e recuperação de bueiros, entre outros serviços que ofereçam condições necessárias de ir e vir aos moradores e produtores rurais do município, levamos mais qualidade de vida. Alguns trabalhos já foram concluídos e outros estão em andamento. As ações que estão acontecendo são aqui no ramal Santo Expedito I e I I, já fizemos o ramal do Rosário, ramal da Curva e todos ramais aqui da Linha C-01, tudo com objetivo de facilitar o trânsito dos nossos agricultores e moradores aqui da localidade”, declarou Carlos Magno.

Segundo o secretário, o serviço está se intensificando e as equipes só deixam o local quando estiver concluído. “A área rural do nosso município é extensa. Felizmente, desde o início da gestão, a Prefeitura e a Semagric já realizaram inúmeras recuperações das malhas rurais. Apesar disso, as estradas rurais são locais que necessitam sempre de melhorias, principalmente após as chuvas fortes. Mas, para esse ano, com verão a todo vapor, já estamos deixando muitas das estradas concluídas e restauradas”, destacou o secretário.

Texto: Rando Silva

Foto: Thiago Silva

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO