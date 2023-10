CAPACITAÇÃOCurso de libras gratuito para o trade turístico tem últimas vagas em aberto

Objetivo é estimular as vendas e aquecer o comércio local, gerando emprego e renda para a população

Até sábado (7) estará acontecendo o II Feirão do Comércio, de 9h às 21h, no Bingool Eventos, localizado na Avenida Rogério Weber, 1867, com diversos estandes de lojas da capital, preços promocionais em moda adulta e infantil, acessórios para carros, calçados, artesanatos e tecnologia.

A Prefeitura de Porto Velho participa, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) e sua pasta de Desenvolvimento Socioeconômico, com o objetivo de estimular as vendas e aquecer o comércio local, que movimenta a economia, gerando emprego e renda para a população.

O evento também contará com ações solidárias, sustentáveis, e sorteios de almoços, tratamentos odontológicos, aulas de hidroginástica, sorteios de day-use no Sesc Campestre e um pacote de viagem para Fortaleza-CE.

Para a secretária Glayce Bezerra, o comércio movimenta a economia de Porto Velho e o poder público trabalha para apoiar a atividade. “A Prefeitura e o Governo apoiam esta iniciativa da Fecomércio, são mais de 30 lojas reunidas, oferecendo produtos de qualidade com preços acessíveis. Ganham os empresários e ganha também a população que aproveita as promoções”, ressalta a titular da Semdestur.

O Feirão do Comércio é realização do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IFPE de Rondônia e Sindicatos Empresariais Filiados, com apoio da Prefeitura de Porto Velho, através da Semdestur, Governo do Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL) e Sicoob.

