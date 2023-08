Capacitação visa promover mais segurança dos trabalhadores nas operações

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, participou na manhã desta quinta-feira (17), no Teatro Banzeiros, da solenidade de entrega dos certificados dos cursos de NR 11 (Transporte, Movimentação, Armazenamento e Manuseio de Materiais), com carga horária de 20h. NR 35 (Segurança e Saúde do Trabalho em altura), com carga horária de 40h. NR 10 (Segurança em Instalação e Serviço de Eletricidade), com 40h e a NR-10 SEP reciclagem em (Sistema Elétrico de Potência), com carga horária de 8h.

“A cidade está atravessando a maior expansão no nosso sistema de iluminação com a chegada das luminárias de LED. E isso é graças, prioritariamente, aos nossos eletricistas, que trabalham e promovem essas melhorias em todas as regiões da cidade. Por isso, fiz questão de vir aqui, como forma de reconhecer o empenho desses profissionais”, explicou o prefeito.

O presidente da Emdur, Gustavo Beltrame, informou que a cada dois anos, todo os eletricistas precisam fazer a reciclagem nos cursos obrigatórios, para validação da documentação do profissional junto ao Ministério do Trabalho.

“Estamos entregando os certificados dos cursos Nr11, Nr35 e Nr10 e reciclagem em NR-10 SEP, e essa reciclagem é o cumprimento de uma questão legal. Além disso, a capacitação visa proporcionar mais segurança para os trabalhadores, que desempenham uma função primordial na melhoria da iluminação pública na nossa capital”, completou Beltrame.

As aulas de reciclagem, foram ministradas pelos engenheiros eletricistas Gabriela Santos e Marcelo Falcão, que também fazem parte do corpo técnico da Emdur.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO