Inscrições estarão abertas a partir da próxima segunda-feira (14)

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) proporciona à população a capacitação profissional gratuita, fruto de parceria com o Senac Rondônia. São 20 vagas para o curso de Operador de Computador, e as aulas serão no período de 21 de agosto até 26 de outubro, das 14h às 18h. Outras 40 vagas estão disponíveis para curso de Finanças para Vendas, que será no período de 28 de agosto até 1º de setembro, com aulas de 19h às 22h, e mais 40 vagas para o curso de Planejamento Financeiro para o Comércio, com aulas de 4 de setembro até 14 de setembro, das 19h às 22h.

Localizado na zona Leste de Porto Velho, o Centro de Artes e Esportes Unificado – Praça CEU, é o local onde as capacitações serão ministradas. A Praça CEU é gerida pela Semdestur, focada em oferecer à população da região serviços sociais e assistência, como escolinhas de esportes, aulas de dança, serviços do Sine Municipal e Sala do Empreendedor, e também é sede dos cursos profissionalizantes que estão sendo oferecidos desde março deste ano pela Semdestur em parceria com o Senac.

“Acreditamos no poder do conhecimento e contamos com a grande parceria do Sebrae para oferecer esses cursos em que o jovem e adulto aprenda ofícios práticos, que vão não só agregar ao currículo, mas verdadeiramente preparar para o mercado de trabalho, ” ressalta Glayce Bezerra, Secretária da Semdestur.

Para se inscrever, a pessoa deve ser maior de 15 anos e levar os seguintes documentos em mãos: cópias do RG, CPF e comprovante de residência. As inscrições para os cursos gratuitos iniciam na segunda-feira (14) e vão até a sexta-feira (18), na secretaria da Praça CEU, localizada na rua Antônio Fraga Moreira, nº 1770, bairro JK, no horário de 8h às 13h30. Mais informações: (69) 98423-4091.

Texto: Isabella Leite

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO