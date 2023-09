CAPACITAÇÃOInscrições para o curso de Libras para o trade turístico seguem até 9 de outubro

Curso é oportunidade para o trade turístico oferecer atendimento inclusivo

Fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) e a Escola do Legislativo, o curso de Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) para o trade turístico está com inscrições abertas e de forma gratuita.

Com o trabalho focado em estruturar e promover o turismo receptivo de Porto Velho, a Semdestur construiu a campanha “O Melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros”, que segmentou mais de 70 pontos turísticos em circuitos e rotas, facilitando os passeios dos visitantes. A promoção do turismo passa pela capacitação do trade turístico, ou seja, guias de turismo, bares, restaurantes, hotéis, meios de transporte, entre outros estabelecimentos e profissionais.

A Semdestur está oferecendo o curso de libras para o trade turístico, com aulas a partir do próximo dia 23, até o dia 27, de segunda a sexta, das 18h45 às 22h45, na Escola do Legislativo, localizada na rua Major Amarante, 390, bairro Arigolândia.

As inscrições vão até o dia 9 de outubro, através do formulário https://forms.gle/7hJmxQL1862nEJH38.

Texto: Isabella Leite

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO