Os interessados em participar do II Encontro de Capacitação e apoio Técnico que objetiva treinar, capacitar e orientar as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que ofertam serviços da política de assistência social, vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), acerca dos aspectos normativos do Sistema Único de Assistência Social (Suas), devem se inscrever até o dia 4 de setembro para garantir a participação.

O evento acontece no dia 6 de setembro, das 8h às 17h30, no Teatro Municipal Banzeiros, situado na rua José do Patrocínio, nº110, Centro. A programação tem início às 9h com a abertura oficial seguida do Painel sobre ‘Entidades e Organizações de Assistência Social e o Vínculo com o Suas’. Haverão palestras com temas variados, como ‘A Função do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), e o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS) na inscrição e fiscalização das ofertas das Entidades e Organizações de Assistência Social’, orientações sobre Prestação de Contas de Parcerias às Entidades de Assistência Social e outras e ainda oficinas como Elaboração de projetos sociais/ plano de trabalho e prestação de contas, gestão e compatibilidade no terceiro setor e muito mais.

As inscrições são gratuitas e vão até 4 de setembro e devem ser feitas através da internet clicando aqui. As vagas são limitadas, serão disponibilizadas duas vagas para cada entidade.

