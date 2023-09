CAPACITAÇÃOVigilância Sanitária suspende atendimento ao público nesta quinta-feira (21)

As disputas da modalidade acontecerão no Ginásio Poliesportivo Vinícius Danin

A equipe de judô de Porto Velho se prepara para um de seus maiores desafios neste ano: os Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR), que acontecem entre os dias 29 de setembro a 11 de outubro, na capital, Porto Velho.

Ao todo, 16 judocas, oito da equipe feminina e oito da masculina, formam o grupo que representará Porto Velho no JIR. A equipe treina todos os dias nas academias Ogawa Kodokan e na Vila Olímpica Chiquilito Erse, com os comandos dos técnicos Alda Cristina Luna e Antônio Bruno da Silva.

A competição de judô acontecerá entre os dias 6 e 8 de outubro no Ginásio Poliesportivo Vinícius Danin, na Vila Olímpica. Os atletas que representarão o município foram escolhidos durante uma seletiva. Faltando poucos dias para a competição, os treinos se intensificaram para ganhar ritmo de luta e definir as melhores estratégias.

Segundo o técnico da equipe masculina, Antônio Bruno, o diferencial da equipe deste ano é a união, por isso o rodízio de treinos entre as academias. “Essa é uma equipe muito experiente, muito competidora, praticamente essa equipe é a mesma de outras edições do JIR. Esse ano estou muito confiante, porque a nossa equipe está 100% competidora”, disse o sensei.

Equipe que reúne nomes experientes da modalidade como o do atleta Ângelo Rafael, que pratica judô há cerca de 30 anos. Já participou de outras edições do JIR e tem na bagagem o título mundial de jiu-jitsu, que também vai ajudar na competição. “A gente tem um título a defender, todas as vezes que eu competi no JIR consegui obter a colocação mais alta, e a gente segue firme para manter essa tradição de ser campeão”, conclui o atleta.

Iandra Ferraz é uma das representantes da equipe feminina, treina judô há 13 anos. A faixa preta vai competir pela primeira vez no JIR, mas não vai deixar o nervosismo prevalecer durante as disputas. “Essa será uma competição especial, por ser minha primeira vez, e a participação dos familiares e amigos vai ajudar muito para que possamos realizar um excelente trabalho”, disse Iandra.

Pela primeira vez o JIR será realizado em Porto Velho e o público vai poder torcer pelos diferentes locais de competição espalhados pela cidade. De acordo com a secretária da Semes, Ivonete Gomes, essa é uma oportunidade de unir a população na torcida pelos nossos atletas. “O convite já está feito, todos podem participar dessa edição que, com certeza, será linda, e com o apoio da torcida, a festa do esporte ficará completa”, finaliza a secretária.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO