Capacitações regionalizadas para técnicos do CadÚnico e Bolsa Família dos municípios iniciam nesta segunda-feira

Para que a base de dados reflita a realidade socioeconômica das famílias inscritas no Cadastro Único – CadÚnico, em Rondônia, o Governo do Estado realiza uma série de capacitações regionalizadas, com o objetivo de orientar os coordenadores e entrevistadores municipais sobre o correto preenchimento dos formulários, em especial, o cadastramento diferenciado dos grupos populacionais tradicionais e específicos.

A Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas deu início à primeira capacitação destinada aos técnicos do CadÚnico e do Programa Bolsa Família da regional de Guajará-Mirim e Nova Mamoré; e da Capital, incluindo Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste, nesta segunda-feira (25) e segue até a sexta-feira (28), das 8h às 18h, no Centro de Educação Técnico-Profissional na Área de Saúde – Cetas, em Porto Velho.

O treinamento das equipes é necessário com base no Decreto nº 11.016, de 29 de março de 2022; e a Portaria MC nº 810, de 14 de setembro de 2022 (alterada pela Portaria MDS nº 860, de 14 de fevereiro de 2023) e os novos procedimentos acerca da inclusão do representante legal no Cadastro Único.

De 2 a 5 de outubro, no mesmo horário, o evento acontecerá no Teatro Céu das Artes, em Rolim de Moura, para os técnicos do município, bem como de Cacoal, São Francisco do Guaporé, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Primavera de Rondônia, São Felipe do Oeste, Parecis, Ministro Andreazza, Santa Luzia do Oeste, Castanheiras, Nova Brasilândia do Oeste, Novo Horizonte do Oeste, Alta Floresta do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Costa Marques, Seringueiras e São Miguel do Guaporé.

A terceira capacitação está agendada para o período de 23 a 26 de outubro, no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social – Semasf de Ji-Paraná, reunindo também, os técnicos de Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ariquemes, Teixeirópolis, Urupá, Alvorada do Oeste, Presidente Médici, Mirante da Serra, Vale do Paraíso, Nova União, Alto Paraíso, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Monte Negro, Rio Crespo, Governador Jorge Teixeira, Theobroma, Vale do Anari e Machadinho d’Oeste.

A série de capacitações será encerrada na regional de Vilhena, que inclui também, os municípios de Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste, de 27 a 30 de novembro, no prédio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas – Sebrae.

PRAZO DE INSCRIÇÕES

O período de inscrição para Rolim de Moura termina nesta segunda-feira, enquanto que para Ji-Paraná segue até 10 de outubro e a Vilhena, 20 de novembro. Outras informações, inclusive o link para inscrição, podem ser obtidos com a Coordenações Estadual do CadÚnico pelo e-mail: [email protected].

