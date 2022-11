Capital da Ucrânia: 70% de Kiev está sem energia após ataques russos

Reprodução: BBC News Brasil Brasil registrou 69 óbitos nas últimas 24 horas





Nas últimas 24 horas, o Brasil contabilizou 22.637 novos casos de Covid-19 , e 69 óbitos relacionados à doença. Com os números, já são 35.104.673 infectadas em todo o país, e 689.341 vidas perdidas desde o início da pandemia .

Os dados do Conass (Conselho Nacional de Secretário de Saúde) mostram um aumento na média móvel de casos registrados em relação à semana passada. Enquanto hoje (24) a média se encontra em 19.090, na quinta-feira passada (17) o número era de 11.638.





A média móvel do número de óbitos também registrou uma alta em relação à semana anterior. Hoje, a média é de 72 mortes, enquanto na semana passada era de 33 óbitos.

São Paulo é o estado com maior número de casos e óbitos causados pela Covid-19 , com 6.182.046 e 176.102, respectivamente. Em seguida vem Minas Gerais, com 3.901.375 pessoas infectadas e 63.943 mortos, e Paraná, com 2.767.205 casos e 45.486 óbitos.

Uso de máscara em SP

O Governo e a Prefeitura de São Paulo decidiram, nesta quinta-feira (24), retormar a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público , em medida contra o aumento de casos de Covid-19 . A decisão passa a valer a partir de sábado (26).

A resolução foi divulgada após uma análise realizada pelo Conselho Gestor da Secretaria Estadual de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde (SCPDS). A determinação será publicada no Diário Oficial do Estado na sexta-feira (25).

O Governo paulista recomenda ainda que a volta do uso obrigatório de máscaras no ônibus e no metrô seja adotada por todos os municípios do estado, e reitera a importância da população estar com o ciclo vacinal completo.

