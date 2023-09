CAPR convida órgãos estaduais e federais para debater a situação da monilíase no Cacau em RO

O presidente da Comissão de Agropecuária e Política Rural (CAPR) da Assessoria Legislativa de Rondônia (Alero), deputado Luis do Hospital, propôs à Comissão a propositura de um ofício, convidando alguns órgãos para discutir a atual situação da Monilíase do cacaueiro no estado de Rondônia.

A Monilíase é uma doença do cacaueiro e do cupuaçuzeiro, causada pelo fungo Moniliophthora roreri que ataca diretamente o fruto em qualquer fase do seu desenvolvimento. Uma vez instalada nas plantações causa grandes perdas econômicas, pois pode comprometer até 100% da produção. Nos frutos doentes, inicialmente são formadas manchas achocolatadas que mais tarde esporulam, formando um pó creme que contem milhões de esporos do fungo. Esses são dispersos principalmente pelo vento, mas também pela água da chuva, além de insetos, animais selvagens e pelo próprio homem, principalmente, a longas distâncias, infectando os frutos de novas plantas e espalhando a doença.

A doença foi recentemente detectada em cacaueiros e cupuaçuzeiros em pomares no estado do Acre. Nos próximos dias, sob a coordenação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), técnicos de várias instituições estão tomando medidas de erradicação do foco e de prospecção na região para prevenção da disseminação do fungo.

Diante dessa ocorrência, devem ser reforçadas as medidas de contingenciamento para bloqueio da disseminação da Monilíase no território rondoniense envolvendo todos os elos da cadeia produtiva do cacau.

“É muito importante a participação desta comissão para aferir essa situação e estou sugerindo para o dia 26 de Setembro nós convocarmos o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), O Idaron, a Seagri, a Embrapa, a Emater, Ceplac e a Câmara Setorial do Cacau. Não podemos esquecer também de convocar o Reca também para participar dessa reunião. A gente pretende discutir o assunto e ver o que está sendo feito no combate a doença da Monilíase”, explanou Luís do Hospital.

O deputado Cássio Gois informou que este é um assunto muito importante, e propôs acrescentar aos convites o “Movimento Pró-Cacau”, presidida pelo Vereador Romeu Moreira, também o SEBRAE e, ainda, que o convite chegasse ao Deputado Federal Thiago Flores, que é o relator do projeto que trata muitas questões do cacau a nível federal. “Presidente eu creio ser importante a participação do deputado Thiago Flores, pois ele tem que entregar esse projeto relatado até dezembro deste ano. Inclusive, ele participou, em Jaru, da abertura que houve da Semana do Cacau, aquela semana que elas estavam em Machadinho d’ Oeste e ele levantou essa bandeira de discussão, fica a cargo do senhor fazer o convite a minha sugestão”, finalizou Cássio Gois.

Concedida a palavra à deputada Cláudia de Jesus, a parlamentar também enfatizou em aproveitar o momento para convocar uma audiência pública para debater este problema, e também debater os 52 anos da Emater, e a necessidade de recomposição do quadro de colaboradores e seus salários que estão defasados. “É um momento para comemorar os 52 anos da Emater, mas também comemorar lutando por melhorias né. Acho que todos nós aqui já recebemos reivindicações referente ao plano de carreira e tabela salarial defasada, além da falta de concurso público para esta autarquia que exerce um trabalho fundamental ao produtor rural, em especial ao pequeno agricultor familiar, que depende do serviço de assistência técnica e extensão rural”, ponderou Cláudia de Jesus.

Dia do Servidor e Programa Estadual Jovem Empreendedor Rural

Na sessão ordinária foi distribuído o projeto de lei nº 115/20123 que institui o dia do “Servidor de Defesa da Agropecuária do Estado de Rondônia” a ser celebrado anualmente no dia 13 de Julho, para deputado Cássio. Também ao deputado Cássio Gois foi distribuído o projeto de lei nº 64/2013 que institui o Programa Estadual Jovem Empreendedor Rural.

Política estadual de incentivo à geração de energia renovável

Durante a sessão ordinária foi distribuído o projeto de lei nº 87/ 2023 que institui a Política Estadual de Incentivo à Geração de Energia Renovável para Pequenos Produtores Rurais e Assentamentos Rurais, distribuída pela Deputada Cláudio de Jesus.

