Cápsula do tempo da Alero é fechada durante as comemorações dos 40 anos da Constituição Estadual

A cápsula do tempo da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) foi fechada nesta segunda-feira (20), durante as comemorações dos 40 anos da Constituição de Rondônia. Na caixa foram depositados textos de estudantes, que escreveram sobre o futuro do Legislativo. A cápsula deve ser aberta em 40 anos.

O projeto da cápsula foi desenvolvido pela Escola do Legislativo. Estudantes de escolas públicas, privadas e de faculdades do estado elaboraram textos com o tema: “um olhar sobre o futuro do Legislativo”. No total, 107 redações foram depositadas na cápsula.

Projeto da cápsula foi desenvolvido pela Escola do Legislativo (Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO)

Também foi depositado na caixa, um projeto editorial do livro “Percorrendo os 40 anos de história do Parlamento Rondoniense”, de autoria do secretário legislativo, Carlos Manvailer. O livro deve ser publicado no próximo ano. “É o resultado de dois anos de pesquisa e de 38 anos de trabalho na Assembleia Legislativa”, destacou.

Entre os objetivos, a cápsula pretende promover reflexões sobre as transformações do estado e também estimular a discussão sobre os problemas que mais afetam a população de Rondônia. A abertura da cápsula do tempo está prevista para acontecer em novembro de 2063.

Estudantes de diversas escolas produziram textos que foram depositados na cápsula (Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO)

“A cápsula do tempo, que guarda memórias e sonhos de toda uma geração, reflete a importância de preservar o legado do passado, para inspirar o presente e orientar o futuro”, enfatizou o aluno do Colégio Tiradentes.

A programação das comemorações dos 40 anos da Constituição Estadual segue até domingo (26). Confira aqui.

Texto: Eliete Marques I Secom ALE/RO

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO