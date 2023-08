CARAVANA DA ALEGRIAAtividades esportivas e de lazer marcam programação na zona Sul da capital

Projeto Rua de Lazer resgata brincadeiras de rua por meio de práticas de esporte e lazer

Brincadeiras tradicionais e atividades esportivas, do projeto Rua de Lazer, foram realizadas, na zona Sul, bairro Aeroclube, como opções de lazer aos moradores da região, durante o último sábado (26). O projeto é realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes).

O evento foi realizado pela Associação Beneficente Evelin Caroline (Abec) e contou com a parceria da Semes com uma programação que revive brincadeiras tradicionais de rua e envolve a comunidade com diversas atividades de esporte e lazer, como futebol de travinha, pula-pula, tênis de mesa, amarelinha, pintura facial e muito mais.

Essa foi a primeira edição do projeto no bairro Aeroclube, que deixou a manhã de sábado mais especial para os moradores. Segundo uma das organizadoras do evento, Evelin Caroline, o evento foi preparado com muito carinho para as crianças e adultos. “Eu vi algo grandioso que aconteceu aqui na rua. Quero agradecer imensamente a Prefeitura, a Semes, o trabalho que vocês vem desenvolvendo é de uma grande importância. Eu estou muito feliz com esse momento”, disse a organizadora.

Além das atividades recreativas realizadas pela Semes, outros serviços foram ofertados pela associação como por exemplo, saúde bucal, corte de cabelo, distribuição de algodão-doce, educação de trânsito com a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) e muitas outras atrações.

O secretário-adjunto da pasta, Edilson Pacheco, esteve no evento e destacou a parceria da associação com secretaria. “O convite foi feito e a comunidade compareceu ao evento e a gente fica muito feliz em poder trazer essas recreações não somente para as crianças mais também para os adultos que aproveitam até o último minuto”, disse o adjunto.

Para a secretária da Semes, Ivonete Gomes, essa programação faz parte do cronograma de atividades desenvolvidas durante o ano. “Agradecemos o convite e a participação dos moradores a aproveito a oportunidade para dizer que até o fim do ano ainda tem muita Rua de Lazer”, disse a secretária.

