Carlos Fávaro assume Ministério da Agricultura nesta segunda-feira

O senador Carlos Fávaro foi nomeado neste domingo (1º) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). A cerimônia de posse foi realizada no Palácio do Planalto.

Paranaense, Carlos Henrique Baqueta Fávaro nasceu em Bela Vista do Paraíso e é agropecuarista. Ingressou na vida política após anos de trabalho no agronegócio, onde tornou-se vice-presidente da Associação dos Produtores de Soja do Brasil (Aprosoja Brasil) em 2010 e presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (Aprosoja-MT). Também presidiu a Cooperativa Agroindustrial dos Produtores de Lucas do Rio Verde (Cooperbio Verde).

Entre 2015 e 2018 ocupou o cargo de vice-governador do Estado de Mato Grosso. Em abril de 2016 foi nomeado secretário estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso, cargo que ocupou até dezembro de 2017.

Em 2020 tomou posse do mandato como senador substituto até o resultado de eleição suplementar convocada pelo TRE-MT. Venceu a disputa e conquistou o cargo de senador até 31 de janeiro de 2027.

Transmissão de Cargo

A transmissão de cargo será realizada nesta segunda-feira (2), a partir das 15 horas. O evento será realizado no auditório da sede da Embrapa, em Brasília, com transmissão pelo canal do Mapa no YouTube.

Fonte: Ascom Mapa