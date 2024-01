Cármen Lúcia defende uso das redes sociais para a “melhor política”

Prefeitura de Joinville/Divulgação Rio causa preocupação na prefeitura de Joinville

O governo federal reconheceu, nesta terça-feira (30), estado de emergência na cidade de Joinville, localizada no norte de Santa Catarina, após o vazamento de ácido sulfônico no Rio Seco, que desagua no Rio Cubatão. A substância chegou até o local após um caminhão tombar na Serra da Dona Francisca, na manhã da última segunda-feira (29).

Mais cedo, a prefeitura de Joinville já havia decretado estado de emergência. Por causa do acidente, cerca de 75% do município mais populoso do Estado sofreu com o desabastecimento de água entre esta segunda-feira e terça-feira – ao todo, 34 bairros foram atingidos.

A distribuição aos reservatórios para abastecimento da cidade voltou a ser restabelecida por volta das 11 horas desta terça, quando análises laboratoriais, após o processo de tratamento, consideraram a água potável e dentro dos parâmetros recomendados para consumo.

O acidente



De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do caminhão que levava ácido sulfônico sofreu ferimentos leves. A causa do acidente ainda está sendo investigada. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que o derramamento de ácido sulfônico deixou a água do rio com uma espuma.





Fonte: Nacional