CARNAVAL 2023 – Mercado Cultural recebe pintura e ornamentação para as festas momescas

Município arca somente com o valor da viagem e evita custos com manutenção veicular

Importante ferramenta para a redução de despesas públicas, a Prefeitura de Porto Velho faz uso, desde o último ano, do aplicativo TaxiGov. O sistema, que já é utilizado em várias capitais do Brasil, faz parte do dia a dia de muitos servidores do município.

A iniciativa foi do Ministério da Economia ainda em 2017 e implantada em 26 capitais do Brasil. Em Porto Velho, a adesão foi gerenciada pela Superintendência Municipal de Gestão e Gastos Públicos (SGP), refletindo em inúmeros benefícios para a administração municipal.

Na prática, a chegada do TaxiGov está diretamente ligada à redução dos custos com deslocamentos de servidores em suas funções diárias, prevenindo a Prefeitura de gastos com manutenção e combustível, por exemplo.

“A implementação do TaxiGov traz diversos benefícios, entre eles a redução de despesas com veículos locados ou próprios, gastos com manutenção, conservação e com combustíveis. Outra importante contribuição é que geramos receita para motoristas dessa categoria, fomentando o uso desse transporte”, diz a superintendente da SGP, Valéria Jovânia.

A redução de gastos acontece também porque o município acaba sendo responsável por arcar apenas com o valor da viagem, ajustado previamente por meio de um contrato firmado.

“Atualmente, o aplicativo já pode ser utilizado em todas as sedes administrativas da Prefeitura e exclusivamente para atividades de trabalho, como reuniões, entrega de documentos, visitas técnicas, capacitação, entre outros serviços administrativos”, acrescenta a titular da SGP.

O aplicativo permite, ainda, uma avaliação dos serviços pelo usuário final, dando maior transparência ao serviço prestado. Além disso, todas as informações envolvendo rota do veículo, horário de saída e chegada são registrados e fiscalizados pela comissão executora do contrato.

O TaxiGov pode ser utilizado tanto via web (no computador) quanto via celular e tablets, por meio de download gratuito nas principais lojas de aplicativo.

Texto: SMC

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO