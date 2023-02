Carnaval 2023: Rio terá mais de 80 blocos de rua no fim de semana

Neste fim de semana, anterior à data oficial do carnaval, o Rio de Janeiro terá mais de 80 blocos na lista oficial da prefeitura para animar os foliões. Entre os desfiles, há dois megablocos: o Chora Me Liga, no sábado (11), e o Carrossel de Emoções, no domingo (12). A previsão é que somente esses dois reúnam um público de mais de 100 mil pessoas.

Blocos tradicionais da folia carioca também fazem suas apresentações e cortejos, como Céu na Terra (Santa Teresa), Simpatia é Quase Amor (Ipanema), Cordão do Boitatá (centro), e Suvaco de Cristo (Jardim Botânico). Outros destaques são o Bloco das Carmelitas (centro), Fogo e Paixão (centro) e o infantil Gigantes da Lira (Laranjeiras).

Programação

Sábado (11)

– A.R. Come e Dorme, das 19h às 22h – Rua Cerqueira, 40 – Paquetá

– Afoxé Omo Ifá, das 18h às 20h – Praça Barão de Drumond – Vila Isabel

– B.C Batuke de Ciata, das 16h às 21h – Rua Argemiro Bulcão, 64 – Saúde

– B.C Seu Lagarto Mama, das 11h às 16h – Rua Visconde de Abaeté, 139 – Vila Isabel

– Banda Bandida, das 16h às 22h – Praça Manoel Campos da Paz – Copacabana

– Banda da Praça da Bandeira, das 16h às 19h – Praça da Bandeira, 317

– Banda da Praia da Bica, das 15h às 19h – Praia da Bica, 1191 – Jardim Guanabara

– Banda de Vila Isabel, das 18h às 22h – Boulevard 28 de Setembro, 238 – Vila Isabel (Petisco da Vila)

– Banda do Tijuca Tênis Clube, das 18h às 22h – Rua Abelardo Chacrinha Barbosa – Tijuca

– Banda Haddock, das 18h às 22h – Rua Haddock Lobo, 342 – Tijuca

– BC Pinto Sarado, das 17h30 às 21h – Travessa Rua Sara, 53 – Santo Cristo

– Blocão da Tijuca, das 10h às 11h – Praça Saens Pena, Tijuca

– Bloco Alegria do Sapê, das 16h às 20h – Rua Comoropim 188 – Bento Ribeiro

– Bloco Brasil, das 12h às 16h – Praça Júlio Noronha – Leme

– Bloco Chora Me Liga, das 8h às 12h – Rua Primeiro de Março, 66 – centro

– Bloco da Mamadeira, das 16h às 19h – Redondo do Parque General Leandro, atrás da Rua Lauro Muller 66 – Botafogo

– Bloco da Pracinha, das 12h às 13h – Praça Pio XI – Jardim Botânico

– Bloco da Praia, das 20h às 22h – Rua Barros de Alarcão, 464 – Pedra de Guaratiba

– Bloco das Carmelitas, das 19h às 22h – Praça Tiradentes – centro

– Bloco do Balde Sulacap, das 16h às 21h – Rua Antônio de Mendonça, 29 – Jardim Sulacap

– Bloco do Rock, das 19h às 21h – Praça Tiradentes, centro

– Bloco Estratégia, das 9h às 14h – Largo São Francisco de Paula – centro

– Bloco Eu Amo a Lapa, das 9h às 22h – Arcos da Lapa – centro

– Bloco Flor de Lis, das 17h às 19h – Largo São Francisco de Paula – centro

– Bloco Já Comi Pior Pagando, das 16h às 22h – Rua Leite de Abreu, 10 – Tijuca

– Bloco Serrote Afiado, das 17h às 22h – Rua Mário Ferreira, 217 – Engenho da Rainha

– Bloco Seu Kuka é Eu do Grajaú, das 18h às 22h – Praça Professor Francisco Daurea – Grajaú

– Bloco Urubuzada, das 11h às 14h – Praça Afonso Pena – Tijuca

– Butano na Bureta, das 14h às 19h – Rua Senador Furtado, 48 – Maracanã

– Céu na Terra, das 7h30 às 12h – Largo dos Guimarães – Santa Teresa

– Confraria da Bebidinha, das 16h às 18h – Rua da Abolição 671 – Abolição

– Esporte Clube Jardim Guanabara, das 12h às 14h – Praça da Jerusalém, 33 – Jardim Guanabara

– Fuzuê… Só alegria pra você!, das 18h30 às 22h – Rua Chapadinha, 02 – Del Castilho

– GRBC Banda do Pechincha de Jacarepaguá, das 18h às 22h – Estrada do Pau Ferro 13 – Pechincha

– GRBC da Saara, das 16h às 21h – Rua Buenos Aires, Praça do Mascate, Saara – centro

– GRBC Ninho das Cobras, das 14h às 19h – Largo São Francisco da Prainha, 04 – centro

– GRBC Vitória na Guerra de Rocha Miranda, das 18h às 20h – Rua Rubis, 299 – Rocha Miranda

– IH, é carnaval!, das 19h às 22h – Avenida Pasteur, 250 – Urca

– Ilha Encosta, das 17h às 21h – Praça Jerusalém, seguindo pela Praia da Bica até o Farol da Ilha – Jardim Guanabara

– Infantil Sá Pereira, das 9h às 13h – Rua Capistrano de Abreu 20 – Botafogo

– Mini Bloco, das 9h às 14h – Praça Xavier de Brito, Tijuca

– Parei de beber, não de mentir, das 16h às 21h – Rua Mandina, Praça do Bandolim – Curicica

– Põe na Quentinha, das 15h às 22h – Rua Conselheiro Saraiva, 39 – centro

– Simpatia é quase amor, das 16h às 19h – Rua Teixeira de Melo, entre Avenida Vieira Souto e Rua Prudente de Moraes – Ipanema

– Só o cume interessa, das 13h às 16h – Praça General Tibúrcio – Urca

– Somos HG, das 17h às 22h – Rua Américo Rocha, 1141 – Honório Gurgel

– Somos MH, das 17h às 22h – Rua Latife Luvisaro, 20 – Marechal Hermes

– Empolga às 9h, das 9h às 14h – Posto 9 – Ipanema

Domingo (12)

– B. C. Foliões da Prainha, das 16h às 21h – Largo São Francisco da Prainha – Saúde

– Banda da Barra, das 15h às 18h – Avenida Lúcio Costa 3646 (em frente ao Bondinho da Banda da Barra) – Barra da Tijuca

– Blocão de Copacabana, das 9h30 às 12h – Posto 6, Rua Joaquim Nabuco – Copacabana

– Bloco Carnavalesco Acorda e Vem Brincar, das 13h às 16h – Rua das Dálias, 137 – Vila Valqueire

– Bloco Carnavalesco Infantil Sementes do Samba, das 6h às 17h – Boulevard 28 de Setembro, 382 – Vila Isabel

– Bloco Carnavalesco Unidos da Ribeira, das 12h às 16h – Praça Iaiá Garcia, Ribeira – Ilha do Governador

– Bloco Carnavalesco Xodó da Piedade, das 16h às 22h – Rua Silvana, 226 – Piedade

– Bloco da Chaleira do Vidigal, das 15h às 18h – Avenida Delfim Moreira próximo ao número 25 – Leblon

– Carrossel de Emoções, das 8h às 12h – Rua Primeiro de Março, 66 – centro

– Bloco dos Secretos, das 19h às 21h – Parque de Madureira, Quiosque Bela Carioca, Rua Parque de Madureira 120, entre o portão 3 e o 4, próximo da pista de skate e a Piraquê – Oswaldo Cruz

– Bloco Fogo e Paixão, das 10h às 14h – Largo São Francisco de Paula – centro

– Bloco Foliões da Abraces, das 16h às 18h – Avenida Atlântica, altura da Constante Ramos – Copacabana

– Bloco Bloco Fuzuê da Ilha, das 13h às 19h – Rua Uçá, 260, Praça do Grego, Jardim Guanabara – Ilha do Governador

– Cordão do Boitatá, das 8h às 14h – Rua Primeiro de Março, 66 – Centro (em frente ao CCBB)

– Eu Choro Curto Mas Rio Comprido, das 15h às 20h – Rua Aristides Lobo, 250 – Rio Comprido

– Gigantes da Lira, das 10h às 15h – Praça Jardim Laranjeiras – Laranjeiras

– Larga Onça Alfredo, das 17h às 20h – Rua Ipiranga, 49 – Laranjeiras

– Me Perco Na Reta Me Acho Na Curva, das 13h às 14h – Praça Agripino Gireco – Méier

– Morena do Dom, das 17h às 21h – Rua André Cavalcanti, 44 – centro

– No Rabo do Pavão, das 16h às 19h – Rua 24 de Maio, 527, esquina com a Rua Vitor Meireles – Riachuelo

– Perereca Medrosa, das 14h às 19h – Rua Ibiapaba, 11 – Engenho da Rainha

– Pipoca e Guaraná, das 17h às 20h – Praça Comandante Xavier de Brito, 26 – Tijuca

– Primeiro Amor, das 10h às 14h – Avenida Prefeito Mendes de Morais, 900 – São Conrado

– Quem Num Guenta Bebe Água, das 12h às 18h – Rua Gago Coutinho, 37 – Laranjeiras

– Quem vai vai, quem não vai não cagueta!, das 17h às 20h – Praça Jerusalém, Jardim Guanabara – Ilha do Governador

– Rodopiando no tombo do copo, das 12h às 18h – Rua Citiso, 38, esquina com Rua do Bispo, 57B (Bar Papo Carioca) – Rio Comprido

– Se não quiser me dar me empresta, das 13h às 16h – Rua Vieira Souto, em frente ao Restaurante Boa Praça, Posto 8 – Ipanema

– Suvaco de Cristo, das 10h às 12h – Rua Jardim Botânico, 594, esquina com Rua Faro – Jardim Botânico

– Tá chegando a hora, das 20h às 22h – Rua Barros de Alarcão, 464 – Pedra de Guaratiba

– Tá Pirando, Pirado Pirou!, das 16h às 21h – Avenida Pasteur, 404 – Urca

– Tamo Junto in Folia, das 16h às 22h – Rua Figueiredo Camargo esquina com Rua Irerê – Padre Miguel

– Timoneiros da Viola, das 14h às 19h – Praça Paulo da Portela- Oswaldo Cruz

– Vai tomar no Grajaú, das 17h às 21h – Avenida Engenheiro Richard, 114 – Grajaú

