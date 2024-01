Carnaval 2024: Porto Velho ganha novo integrante, o Bloquinho “Comunica Tudo”

Lançamento do Abadá será no dia 26/01 e folia está marcada para 02 de fevereiro.



Às vésperas do início do Carnaval 2024, os entusiastas da folia, em Porto Velho (RO), têm motivos para comemorar: um novo bloco surge para agregar ainda mais à festa carnavalesca. Trata-se do Bloquinho “Comunica Tudo”, que será, oficialmente, lançado na sexta-feira (26/01), durante um evento para convidados.

Uma das integrantes do grupo, a jornalista Meiry Santos, compartilhou a inspiração por trás da criação do bloco: “Somos um grupo formado, em sua maioria, por profissionais da comunicação da capital que se reúnem, todas as sextas-feiras, para descontração e conversas informais e que decidiram levar essa animação, que sempre está presente, aos demais portovelhenses. Daí, em virtude da época do ano, que se aproxima e remete a muita alegria, foi natural a ideia do Bloquinho Comunica Tudo”, contou.

O abadá já está em produção, sendo feito com a qualidade de estamparia do Nordeste brasileiro. De forma modesta, porém regada a muita animação, o Bloquinho fará a festa no dia 2 de fevereiro, no Quintal Evento, na zona Leste, nesta primeira edição, apenas para convidados.

Durante a noite especial, o grito de Carnaval contará com a atração principal de “Martha Braga e banda”, cantando muito axé, marchinhas, pagode, entre outros ritmos. Em seu primeiro ano, o “Comunica Tudo” reúne um grupo inicial de 40 participantes, predominantemente composto por jornalistas.

PROJEÇÃO

As expectativas do Bloquinho “Comunica Tudo” vão além do seu evento exclusivo, almejando a participação em desfiles dos blocos já considerados tradicionais em Porto Velho, contribuindo assim para elevar o espírito festivo dos foliões da capital rondoniense. O bloco promete se integrar às tradições locais, ampliando a diversidade e animação durante os dias de folia.

PARCERIAS

Em 2024, o Bloquinho “Comunica Tudo” conta com o patrocínio do Chopp Coronel Church, TV Norte Rondônia, dos vereadores de Porto Velho Everaldo Fogaça, Isaque Machado e Marcelo Reis, além do apoio dos portais de notícias Rondorural e SouPVH, da Solução Graf, Criar Mídia Agência e Quintal Evento.

SERVIÇO

Acompanhe as iniciativas pelo Instagram (@comunicatudo.ro).

Compartilhe isso:

Publicar