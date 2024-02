Diversas secretarias municipais estão envolvidas no suporte às festividades

Nesta sexta-feira (2) tem início o desfile de blocos que compõem a programação de carnaval de Porto Velho, aberto oficialmente no último dia 20 de janeiro com a realização do Baile Municipal no Mercado Cultural. A concentração do bloco Areal Folia começa às 22h, no cruzamento entre as ruas Alexandre Guimarães e a 13 de Setembro. O trajeto segue pelas avenidas Rogério Weber, Rio de Janeiro, até a rua 13 de setembro.

A Prefeitura de Porto Velho tem proporcionado todo apoio necessário para a realização da festa na capital rondoniense, dispondo de diversas secretarias envolvidas no suporte à folia.

Por meio da Fundação Cultural (Funcultural), a Prefeitura cuida da organização em geral da festa, como a programação dos desfiles carnavalescos, fazendo os ajustes necessários para que tudo ocorra da melhor forma possível. E como toda festa gera o acúmulo de resíduos, a Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) também participa com o ‘bloco da limpeza’, e fica responsável pelo recolhimento de todo o lixo nas ruas onde acontecerão os desfiles, com equipes de 60 servidores que farão revezamento.

Compete à Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) o trabalho de organizar e disciplinar o tráfego durante os dias de desfile dos blocos, interditando com antecedência as vias para segurança dos foliões e das demais pessoas. Será proibido o estacionamento de veículos, especialmente caminhões e também caçambas tipo papa-entulhos.

Ainda durante a programação, que deve encerrar somente no dia 18 com o último desfile, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informarão sobre a importância da prevenção de doenças e uso de preservativos como meios eficazes para se precaver contra as ISTs, HIV/Aids, hepatites virais tipo B e C, além de evitar gravidez indesejada. Preservativos masculinos e femininos fazem parte dos itens que serão distribuídos gratuitamente para os foliões.

Para ter acesso à programação de desfile, a população pode consultar todas as informações, como dias, horários e locais no Circuito Manelão, criado pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), com objetivo de fomentar o turismo durante o período festivo. No circuito estão mapeados os principais eventos relacionados às atividades dos blocos de rua, agremiações de samba, eventos infantis e até mesmo agenda das festas que acontecerão na cidade. As informações sobre o Circuito Manelão, além de outras rotas e circuitos turísticos, podem ser acessadas através do site oficial da campanha “O Melhor de PVH” ou pelo Instagram @omelhordepvh.

PROGRAMAÇÃO

02/02/2024 (SEXTA)

BLOCO AREAL FOLIA (ZONA NORTE/ AREAL)

03/02/2024 (SÁBADO)

BLOCO ATÉ QUE A NOITE VIRE DIA (ZONA NORTE/ AREAL)

04/02/2024 (DOMINGO)

BLOCO PIRARUCU DO MADEIRA (ZONA NORTE/CENTRO)

04/02/2024 (DOMINGO)

BLOCO FURACÃO DA ZONA SUL (ZONA SUL)

08/02/2024 (QUINTA)

BLOCO VAI E VOLTA (ZONA NORTE/CENTRO)

09/02/2024 (SEXTA)

BLOCO US DY PHORA (ZONA NORTE/AREAL)

10/02/2024 (SÁBADO)

BLOCO BANDA DO VAI QUEM QUER (CENTRO/CAIARI)

11/02/2024 (DOMINGO)

EVENTO VESPERAL CURUMIM FOLIA (CENTRO)

11/02/2024 (DOMINGO)

EVENTO INFANTIL PARADO FURACÃO KIDS (ZONA SUL)

11/02/2024 (DOMINGO)

BLOCO MURUPI (ZONA NORTE/CENTRO)

12/02/2024 (SEGUNDA)

BLOCO JATUARANA SUL (ZONA SUL)

12/02/2024 (SEGUNDA)

BLOCO LEVA EU (ZONA NORTE/ CENTRO)

13/02/2024 (TERÇA)

BLOCO DAS KAXORRAS (ZONA LESTE)

13/02/2024 (TERÇA)

BLOCO PORTO MARIA (ZONA NORTE/CENTRO)

16/02/2024 (SEXTA-FEIRA)

BLOCO CANAL REMIX FOLIA (ZONA NORTE/CENTRO)

17/02/2024 (SÁBADO)

BLOCO AXÉ FOLIA MIX (ZONA NORTE/CENTRO)

18/02/2024 (DOMINGO)

BLOCO LESTE FOLIA (ZONA LESTE)

Texto: SMC

Foto: Leandro Morais/ Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO