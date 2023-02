CARNAVAL – 4° edição do Curumim Folia será no próximo domingo (19)

Ação tem sido realizada durante os blocos e bailes carnavalescos

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf) e parceiros, está em plena ação nos blocos e bailes com a campanha “Não desvie o olhar” para combater a exploração de crianças e adolescentes durante as festividades no período carnavalesco.

A campanha esteve no Baile Municipal no dia 04; no bloco “Areal Folia” no dia 10; no bloco “Até que a Noite Vire Dia” no dia 11; e no bloco “Pirarucu do Madeira” no dia 12.

Conforme a programação, a campanha estará no dia 16 no bloco “Galo da Meia Noite”; no dia 17 nos blocos “Us Dy Fora” e o “Canto da Coruja”; no dia 18 no bloco “Mercado Folia” e a “Banda do Vai Quem Quer”. No dia 19 será nos blocos “Furacão Kid”; “Curumim Folia” e “Murupi”; no dia 20 bloco “Raça Rubro Negra” e “Jatuarana Sul”; e no dia 25 os blocos “Leste Folia”, “Das Kaxorras” e “Porto Folia”.

“A ação é realizada por equipes da Semasf, e parceiros da rede, que são identificados por camisetas da campanha na cor vermelha, alusiva ao cartão vermelho, com referência ao combate ao trabalho infantil e a violência sexual”, informou o secretário da pasta, Claudi Rocha.

