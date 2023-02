CARNAVAL – 4ª edição do Curumim Folia agita público infantil no Mercado Cultural

Evento da Prefeitura de Porto Velho contou com programação totalmente voltada para as crianças

Sharlene Muniz e Bruno Bentes são frequentadores assíduos do Mercado Cultural ao longo do ano, mas no carnaval, a programação foi diferente. Neste domingo (19) foi dia de levar a pequena Beatriz, de 8 anos, para curtir o Curumim Folia.

“Já sabemos que aqui é um lugar seguro, de bom atendimento, então juntamos o útil ao agradável: trouxemos ela para aproveitar e aproveitamos também. É a primeira vez que a gente vem com ela aqui e com certeza a traremos nas próximas oportunidades”, diz a servidora pública.

Já os papais da Heloísa, 7 anos, foram surpreendidos pelo convite. Segundo a tradição da família, que curte a festa popular nos blocos de rua, a pequena foi quem chamou os pais para a programação no Mercado. “Ela ficou sabendo do que ia ter aqui e pediu pra vir, e como gostamos bastante do ambiente não foi problema nenhum trazer, pelo contrário. Aqui todo mundo se diverte a aproveita”, disse o pai, Raimundo Paraguassu.

Esta foi a 4ª edição do Curumim Folia realizada pela Prefeitura de Porto Velho e mesmo com o dia chuvoso, as crianças aproveitaram cada atração. A programação foi aberta com os palhaços Bozó e Lelezinho, que levaram brincadeiras, pinturas e até prêmios para as melhores fantasias, e depois foi o momento de curtir música com a Kryssia Ugalde e Bem Animados, que levaram personagens infantis em representações lúdicas, encantando até quem não é mais criança.

Estima-se que mais de 3 mil pessoas tenham acompanhado o evento. “Pensamos em uma programação que agradasse a família inteira, em um ambiente tranquilo, seguro e divertido. Nosso objetivo é melhorar ainda mais a programação a cada ano, para deixar nosso público mirim ainda mais satisfeito”, explicou o presidente da Funcultural, Godofredo Neto.

O Mercado Cultural segue com a sua programação de carnaval.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO