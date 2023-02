CARNAVAL – Ações de saúde serão executadas durante o período momesco em Porto Velho

Objetivo do trabalho é atualizar os dados dos mais de 13,8 mil servidores da Prefeitura

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Administração (Semad), disponibilizará a partir do dia 1º de março um canal para que todos os servidores e empregados públicos ativos, afastados, temporários e licenciados realizem seu recadastramento de forma virtual. O objetivo do trabalho é atualizar os dados dos mais de 13,8 mil servidores distribuídos em todas as unidades. A ação conta com uma equipe exclusiva para a conferência, certificação e validação dos dados e documentos inseridos no sistema, além de todo o passo a passo disponibilizado no Portal do Servidor.

O Secretário da Semad, Alexey da Cunha Oliveira, ressaltou que o recadastramento contribui para o aprimoramento da administração municipal, a gestão do quadro de servidores da Prefeitura de Porto Velho. “Através da ferramenta que estará à disposição dos servidores, juntamente com a equipe de colaboradores responsáveis pela validação das informações, teremos ao final deste processo a atualização da base de dados atual, proporcionando uma análise real e nos dando subsídios para elaboração de políticas voltadas à capacitação, projetos e valorização de nossos servidores”, disse o secretário.

Os servidores devem ficar atentos às redes sociais do Município de Porto Velho, com foco nos quadros de avisos das secretarias e órgãos da Administração Pública direta e indireta e por meio do PORTAL DO SERVIDOR, onde serão veiculadas todas as informações sobre o recadastramento.

O QUE É O RECADASTRAMENTO?

Atualização anual dos dados cadastrais de todos os servidores da ativa do Município de Porto Velho.

QUEM PRECISA SE RECADASTRAR?

Todos os servidores e empregados públicos ativos da Administração Direta, Autarquias, inclusive as de regime especial, e Fundações.

O Recadastramento também é obrigatório para servidores afastados ou licenciados.

OBJETIVO

Manter os dados, pessoais e funcionais, dos servidores atualizados para uniformização de cadastros.

Texto: SMC

Fotos: Ricardo Farias

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO