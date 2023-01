CARNAVAL – Inscrições para participar da Corte do Rei Momo 2023 encerram nesta segunda (9)

Selecionados vão atuar em eventos culturais da Prefeitura durante o carnaval, com recebimento de cachê

As inscrições para participar da Corte do Rei Momo encerram nesta segunda-feira (9) em Porto Velho. Os selecionados vão atuar em eventos culturais da Prefeitura da capital durante as festas de carnaval, com recebimento de cachê.

O processo seletivo é gratuito e vai escolher o rei Momo, rainha, princesa, colombina, arauto, pierrot, maria da chave e bobo da corte. A inscrição é restrita a pessoas com mais de 18 anos, que moram em Porto Velho. Podem participar pessoas físicas na condição de artistas individuais ou representante de artista individual, com experiência comprovada em apresentações artísticas.

A seleção para a Corte do Rei Momo visa atender as festividades do calendário de eventos da Fundação Cultural, que envolvem as comunidades carnavalescas e associações de bairro da cidade, para valorizar, difundir e incentivar a festa popular, além de ajudar na manutenção da tradição local.

Além de documentos pessoais, o interessado deve enviar documentos que comprovem a atividade artística, como vídeos de apresentações atuando na categoria que estiver inscrito. Confira toda a documentação necessária e outros quesitos no edital.

Os interessados devem entregar a proposta e a documentação necessária na Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), localizada na rua Elias Gorayeb, 1514, 3º andar, Nossa Senhora das Graças, até às 14h. Mais informações pelo telefone: (69) 3901-3651.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO