CARNAVAL – Mais de 7 mil atendimentos de saúde foram realizadas durante a folia

Foram 35 ruas pavimentadas pela Prefeitura de Porto Velho em 2022 dentro do bairro

Sávio é um dos pioneiros quando o assunto é o bairro Rosalina de Carvalho, zona Leste de Porto Velho. Amazonense, natural de Humaitá, ele chegou à Rondônia em 2001 e já se considera da terra. A vinda foi em busca de um futuro melhor. “Eu sou de Humaitá e lá a carência de emprego era muito grande, a cidade ainda estava em crescimento. Então decidimos vir pra cá. No Rosalina de Carvalho eu cheguei em 2011, quando já haviam muitas famílias e foi uma forma que encontramos de buscar moradia em um local com condições mais baratas de se viver”, explica o morador e atualmente líder comunitário.

Com o crescimento do bairro, os moradores começaram a buscar políticas públicas, foi quando as melhorias começaram a chegar. “Aqui não tinha trafegabilidade de nada. Praticamente não haviam ruas, eram só um lamaçal. Não tínhamos acesso à energia elétrica e tudo isso causava um grande transtorno. Mas fui eleito presidente da associação dos moradores e não demorou para que tivéssemos total apoio da Prefeitura de Porto Velho”, relembra o morador.

A regularização fundiária chegou, através da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur). Um levantamento foi feito e não demorou para que os moradores tivessem seus títulos em mãos. Com isso, começou a ser possível realizar melhorias, como a chegada da pavimentação. Através da Secretaria Municipal de Obras (Semob), o asfalto chegou e contemplou 35 ruas, aproximadamente 7,5 quilômetros de pavimentação para os moradores. Um progresso que levou qualidade de vida e saúde à dona de casa Rosiane da Silva. Ela mora no bairro há cerca de cinco anos e conta que até alguns acidentes chegou a sofrer por conta do lamaçal que se formava durante o inverno.

“A casa estava sempre suja e doía nosso coração ver as crianças indo pra escola com sacola amarrada nos pés. Isso não ajudava em muita coisa, eles chegavam sujos do mesmo jeito, e imagina o quanto isso é frustrante para uma criança. Fora isso, eles não tinham como brincar na rua, era muita lama ou poeira, e eu não conseguia ir ao mercado da esquina. Não foi só uma vez que escorreguei, caí e me machuquei feio tentando sair de casa. Esse trabalho então ficava pra eles, e foi assim durante muito tempo”.

O bairro tem aproximadamente 12 anos de criação e o pacote de obras foi anunciado em meados de 2022, através do prefeito Hildon Chaves. Essa foi uma das obras mais importantes da capital, pois colaborou para que Porto Velho começasse a ter uma nova cara. “Não tenho como explicar como é bom ter a casa limpa novamente, não ter a preocupação com sujeira no uniforme das crianças e como é bom ver que nosso imóvel está sendo valorizado e cada centavo investido em imposto é valorizado. É um retorno do nosso dinheiro que vemos na prática”, resume a moradora.

Em 2022 foram quase 160 quilômetros de asfalto, entre capa nova e recapeamento, em toda Porto Velho. Desde o começo da gestão Hildon Chaves, são mais de 400 quilômetros de asfalto. “Além de levar o asfalto para ruas que ainda não têm, a Semob tem o cuidado de recuperar trechos importantes da nossa capital com o recapeamento. As equipes também trabalham diariamente com as operações tapa-buracos nos quatro cantos da cidade. São os investimentos feitos pelo cidadão que a secretaria de obras leva de volta como melhorias”, finaliza o secretário titular da Semob, Diego Lage.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO