CARNAVAL – Mercado Folia acontece neste sábado (18)

Evento é aberto ao público e começa logo após o desfile da Banda do Vai Quem Quer

Um dos 18 atrativos turísticos da Rota Cultural de Porto Velho, elaborado pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), será palco da programação carnavalesca da capital coordenada pela Fundação Cultural (Funcultural). Trata-se do Mercado Cultural, onde no próximo sábado (18), logo após o desfile da Banda do Vai Quem Quer, acontece o Mercado Folia.

A terceira edição da festa, que retorna após dois anos de pandemia, conta com uma programação especial com apresentações da banda Estação Folia e Juninho Alê com marchinhas, frevos, axé e forró, tudo em ambiente familiar e seguro, com a comercialização de comidas e bebidas no local.

O encerramento está previsto para às 23h. “Cabe ressaltar que as bandas que irão tocar são contratadas pela Funcultural, através do Edital de Chamamento Público Fernando Rocha”, destacou o presidente, Godofreto Neto.

No domingo (19) é a vez da garotada pular o carnaval no Mercado Cultural com o Curumim Folia, a partir das 16h. A animação fica por conta do Bozo & Lelezinho, Kryssia Ugalde e Bem’ s Animado. As festividades no Mercado Cultural têm entrada franca.

Texto: Renata Beccária

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO