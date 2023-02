CARNAVAL – Município trabalha campanha “Não desvie o olhar”

Objetivo é enfrentar a exploração sexual de crianças e adolescentes

Com a chegada do período de folia, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), já está se preparando para levar às ruas a campanha de âmbito nacional “Não desvie o olhar”. O objetivo da campanha é fortalecer o enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes em grandes eventos.

Com a programação existente que tem início no próximo sábado (4), quando acontece o Baile Municipal, os servidores da Semasf e integrantes de outras instituições que compõem a rede, como o Conselho Tutelar, se dividirão entre os blocos que desfilam em Porto Velho, reunindo uma grande concentração de foliões. A ideia, segundo o secretário responsável, Claudi Rocha, é com o apoio dos organizadores, orientar com falas rápidas nos próprios trios elétricos e abordar os brincantes com material explicativo sobre o papel da sociedade no combate à exploração sexual infantil.

A equipe estará identificada com camisetas da campanha na cor vermelha, alusiva ao cartão vermelho que representa punição grave, com referência a uma das violações de direito que é o trabalho infantil e a violência sexual. A ação, que segue até o dia 25, pretende conscientizar o público para que qualquer evidência de exploração sexual infantil seja denunciada e que as punições judiciais cabíveis sejam adotadas.

A violência sexual é a submissão da criança ou adolescente a atos ou jogos sexuais com a finalidade de se estimular ou se satisfazer. A pessoa que expõe crianças ou adolescentes à violência pode usar a força, ameaça ou sedução, palavras ou oferta financeira, favores e presentes. “Infelizmente, esse é um problema que atinge meninas e meninos em todas as regiões do Brasil. Para denunciar situações de violência sexual contra crianças e adolescentes utilize o Disque 100”.

Texto: Renata Beccária

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO