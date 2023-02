CARNAVAL – Pirarucu do Madeira desfila pela primeira vez como Patrimônio Cultural de Porto Velho

Reconhecimento veio através da Lei nº 3.011, de 8 de fevereiro de 2023, sancionada pelo prefeito Hildon Chaves

Domingo (12) foi mais um dia festivo em Porto Velho com a programação de carnaval em andamento no município. Após dois anos sem a celebração do período, as ruas do Centro da cidade ganharam os foliões que acompanharam o desfile do bloco Pirarucu do Madeira. Neste carnaval, o bloco completou 30 anos de existência e ainda recebeu o reconhecimento do poder público tornando-se Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município através da Lei nº 3.011, de 8 de fevereiro de 2023, sancionada pelo prefeito Hildon Chaves.

Uma breve solenidade na avenida Pinheiro Machado, próximo à praça Aluízio Ferreira, marcou a abertura do desfile e a entrega da placa de reconhecimento, e contou com a presença do secretário-Geral de Governo, Fabricio Jurado; do vereador Aleks Palitot, autor do projeto que tornou a Associação Cultural Pirarucu do Madeira patrimônio do município; do presidente da Fundação Cultural, Godofredo Neto; do presidente do bloco, Ernande Segismundo; da vice-presidente, Luciana Oliveira; além da Corte do Rei Momo. Na ocasião, o presidente da Associação também foi homenageado pelo incentivo e defesa da cultura. “O nosso muito obrigado ao vereador Palitot, e ao prefeito Hildon Chaves que sancionou a lei. O apoio da Prefeitura também é importantíssimo pra nós, foi tudo nota dez, todo apoio possível nos foi dado”, disse Segismundo.

O bloco já é bastante popular em Porto Velho e famoso pelos bonecos gigantes e pela figura do pirarucu. Inspirado no bloco Bacalhau do Batata, de Olinda (PE), o nome de batismo do bloco homenageia o maior peixe de água doce do Brasil. “É muito bom ver o carnaval de volta às ruas em todo o Brasil, depois de dois anos de pandemia, e hoje é um dia especial, pois o Pirarucu do Madeira é um bloco raiz, tradicional, que toca marchinhas, que recebe neste ato o reconhecimento através de uma lei que foi aprovada pela Câmara através do vereador Aleks Palitot e sancionada pelo prefeito homenageando esse bloco que faz essa festa linda aqui em Porto Velho. A Funcultural vem fazendo um trabalho brilhante com todo apoio aos blocos, a Semtran com o policiamento de trânsito e também o governo do Estado com todo apoio, então gente, vamos curtir com responsabilidade e alegria”, celebrou Jurado.

Com um desfile sem cordas em um breve circuito que encerrou na Praça das Três Caixas D’Água, o Pirarucu do Madeira cumpriu o objetivo de resgatar o carnaval tradicional com marchinhas e frevos próprios, uma folia bem democrática. Tinha foliões de todas as idades, em grupos de amigos ou em família.

Riviany Coelho, que entrou na brincadeira com a filha Laís, 11 anos, parabenizou as autoridades pelo reconhecimento ao tradicional bloco. “É muito justo, já faz um tempo que a gente curte esse carnaval, é um carnaval família, tranquilo para crianças, idosos, então eu acho que valeu a pena, o Pirarucu é a cara de Porto Velho”, comentou a foliã.

Texto: Renata Beccária

Fotos: Felipe Ribeiro/ Ricardo Farias

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO