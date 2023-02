CARNAVAL – Tradicional Baile Municipal acontece neste sábado (4)

Questionário será aplicado para identificar as famílias que ocupam margens do Igarapé da Penal

Ações voltadas para a identificação e recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APP), que vêm sofrendo com invasões e degradações ao longo de vários anos, serão retomadas pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema).

Esse trabalho está relacionado ao processo de identificação, recuperação e monitoramento das APPs de Porto Velho, que somam sete microbacias. Isso corresponde a uma extensão de aproximadamente 138 quilômetros de igarapés que cortam a capital rondoniense.

Por conta disso, de 6 e 15 de fevereiro será aplicado um questionário socioeconômico e ambiental às famílias que moram em áreas de APP, cujas habitações estão localizadas ao longo do Igarapé da Penal.

Essa atividade será realizada pela Coordenadoria Municipal de Restauração Ambiental (CMRA), com apoio do Departamento de Gestão de Políticas Públicas Ambientais e Mudanças Climáticas (DGPA) e Departamento de Fiscalização e Monitoramento Ambiental (DFIS).

O trecho onde o questionário vai ser aplicado será desde a Área de Proteção Ambiental (APA) denominada Parque Jardim das Mangueiras (Skate Park) até a avenida Imigrantes, uma extensão de 2.900 metros, na região do bairro Flodoaldo Pontes Pinto, zona Norte.

“Nessa etapa serão levantadas informações socioeconômicas e ambientais de todos os ocupantes das unidades habitacionais e comerciais existentes na faixa de 0 a 15 metros e de 15 a 30 metros, além daqueles que ocupam as duas faixas, em relação à margem do Igarapé da Penal”, explicou o secretário Alexandro Pincer (Sema).

Ele disse ainda que o diagnóstico socioeconômico e ambiental dará continuidade às atividades realizadas em conjunto com a Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur) no Igarapé da Penal, onde o georreferenciamento e geoprocessamento do trecho já foram concluídos.

“Foram feitos levantamentos com drone e utilização de GPS RTK para identificar e definir as bordas da calha do Igarapé da Penal, que estão servindo de parâmetros para o planejamento e execução das ações ambientais”, acrescentou o secretário.

SKATE PARK

A Sema já vem trabalhando na recuperação do igarapé que passa no meio do Skate Park. Os técnicos atuam na identificação e recuperação de nascentes, além de coibirem o descarte irregular de lixo no local e o despejo de esgotamento sanitário.

No total, nove nascentes de água foram identificadas no local e o objetivo agora é fazer a descontaminação dessas nascentes.

Texto: SMC

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO