CARNAVAL: veja os horários bancário

12/02/2024: as agências estarão fechadas, não havendo expediente bancário. 13/02/2024: as agências estarão fechadas, não havendo expediente bancário. 14/02/2024: as agências estarão abertas a partir das 12h, com encerramento no horário comum. *Os horários acima não são válidos para agências que estarão fechadas devido a feriados locais ou estaduais na Quarta-feira de Cinzas.