Carne na mala de brasileiro suspeito de homicídio em Amsterdã é humana

A carne que estava na mala de do mineiro Begoleã Fernandes, de 26 anos, preso na noite de segunda-feira (27) em um aeroporto de Lisboa , em Portugal, é de origem humana , informou o jornal português Correio de Manhã.

Segundo o jornal, a carne foi analisada Instituto de Medicina Legal de Lisboa após ser encontrada entre as malas do mineiro. O resultado apontou que a amostra investigada não pertence a Alan Lopes, que pode ter sido assassinado pelo brasileiro na Holanda .

O jovem, de 26 anos, foi preso por falsificação de documentos, segundo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Begoleã pretendia viajar com destino a Belo Horizonte, segundo o SEF, e apresentou um cartão de identidade italiano, além de também estar portando outros documentos de identificação em nome de terceiros, o que levantou suspeitas.

Na ocasião, após contato com autoridades da Holanda, país onde o homem morava, o SEF confirmou que Fernandes era suspeito de praticar um homicídio na noite do último domingo (26), no norte de Amsterdã.

