Carolina Dieckmann se pronuncia após ser vista saindo de hospital: ‘Eu tô de repouso’

Ontem, 30, os cinemas foram palco do aguardado lançamento de “As Aventuras de Poliana: O Filme”. O spin-off das amadas novelas infantis do SBT, agora em formato de longa-metragem, chegou às telonas trazendo consigo uma explosão de emoções e risos.

Com direção de Claudio Boeckel, o filme foi produzido pela produtora Panorâmica em colaboração com o SBT e distribuído pela Warner Bros Pictures.

“Estamos extremamente felizes em trazer mais esta produção para o público. Este longa é uma experiência imperdível, repleta de emoção e diversão, e ficamos ansiosos para compartilhar essa jornada com todos,” conta Mara Lobão que dirige a Panorâmica ao lado do diretor e produtor Rodrigo Montenegro.

O elenco conta com Sophia Valverde, que revive seu famoso papel como Poliana, ao lado dos atores Igor Jansen, Dalton Vigh, Duda Pimenta, Enzo Krieger e outros talentos como Barbara França, Jackson Antunes, Pablo Morais e Larissa Bocchino.

“Foi especial interpretar a Poliana no cinema e os fãs irão amar porque tem várias aventuras, surpresas, romance e muita diversão”, conta Sophia.

A trama leva Poliana e seus amigos a um resort à beira-mar durante o verão, desencadeando uma série de acontecimentos que misturam relações profissionais, aprendizados sobre sustentabilidade, momentos divertidos e, claro, romances típicos da juventude.

Igor Jansen, que fez o João revelou: “Foram gravações incríveis, foi uma energia muito boa e não é à toa que a gente conseguiu transparecer isso nas cenas. Tenho certeza que todo mundo vai amar, se emocionar e dar muita risada.”

Duda Pimenta, que dá vida a Kessya, comentou super empolgada: “Foi simplesmente incrível. É a minha estreia no cinema e eu estou muito contente com o resultado. Ficou divertido, emocionante, com uma mensagem importante para toda a família.”

E Enzo Krieger, o Luigi faz um convite para todo mundo: “Fizemos um filme maravilhoso, com uma produção incrível! Gente, venham assistir, entrou em cartaz em todos os cinemas do país e espero que vocês se divirtam e aproveitem tanto quanto a gente!”

“As Aventuras de Poliana: O Filme” proporciona ao público uma experiência envolvente e memorável, marcando mais um triunfo na trajetória da produtora audiovisual Panorâmica Filmes.