Carro desgovernado atropela 15 fiéis e mata dois em procissão no Pará

Com a ajuda de macacos, girafas, araras-azuis e lobos guarás, crianças e adultos se vacinaram neste domingo (4) no Jardim Zoológico de Brasília. A iniciativa no local teve o objetivo de ampliar a cobertura vacinal na capital federal.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, foram disponibilizadas doses contra a covid-19 e a influenza, além da vacinação de rotina, com exceção da BCG. A pasta está realizando uma espécie de busca ativa pela população não imunizada ou com doses atrasadas.

“Nas últimas duas semanas, levamos mais de 1,1 mil vacinas a órgãos públicos. São medidas que compõem nossa estratégia de busca ativa pela população não imunizada”, disse a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

O superintendente de Educação e Uso Público do Jardim Zoológico, Alberto Gomes de Brito, ressaltou que a medida uniu o espaço de entretenimento da família com a ação de imunização.

“O zoo, que tem como principal foco a conservação da fauna silvestre, tem também um enorme volume de público durante o ano, sendo parte considerável o público infantil, e há o papel social de contribuir para aumentar a cobertura vacinal”, afirmou.

Além das vacinas disponível, os profissionais avaliaram se a caderneta de vacinação está em dia, considerando o cronograma de acordo com a idade das crianças.

A ação de imunização será realizada apenas neste domingo até as 17h, no Jardim Zoológico de Brasília – Avenida das Nações/Via L4 Sul. É necessário levar a caderneta de vacinação.