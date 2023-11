Casamento Coletivo do sistema prisional é realizado em Penitenciária Estadual de Porto Velho

Na quarta-feira (29) aconteceu na Penitenciária Estadual Jorge Thiago Aguiar Afonso, a 15ª edição do Casamento Coletivo de reeducandos do sistema penitenciário, com internos de 4 unidades prisionais de Porto Velho. No evento foi realizada a união de 15 casais, no âmbito legal e com celebração religiosa.

Com organização da Gerência de Reinserção Social (Gerês), por meio do Núcleo de Assistente Religiosa (Nuar), a cerimônia contou com a parceria de cartório da Capital, que disponibilizou juiz de paz e isentou os casais de custos financeiros.

Para o titular da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) Marcus Rito, a realização do Casamento Coletivo fortalece a base familiar dos privados de liberdade, o que contribui no processo de ressocialização.

O chefe do Nuar, Túlio Rogério, destacou que, “é a realização de um sonho dessas mulheres, através do matrimônio; dentro do sistema, muitos reeducandos se convertem e tentam levar para suas família a harmonia através do casamento, realizado através da Sejus e parcerias”.

Um dos reeducandos presentes, que oficializou o relacionamento de 4 anos, afirmou: “meu amor por ela era independente do casamento, mas agora sinto que nossa união ficou mais fortalecida”, finalizou.

Nesta edição, foi realizado o matrimônio de reeducando da Penitenciária de Médio Porte, Penitenciária Edvan Mariano Roseno, Penitenciária Estadual Aruana e Penitenciária Estadual Jorge Thiago Aguiar Afonso.

Fonte: Governo RO