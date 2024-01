Cascavel, no Paraná, realiza um dos maiores eventos agropecuários do mundo

De 5 a 9 do mês que vem, Cascavel, no Paraná, sedia o tradicional Show Rural Coopavel, evento realizado desde 1989. Inspirado na renomada Farm Progress Show dos Estados Unidos, o objetivo da feira é aproximar empresas de pesquisa de diversos segmentos do agronegócio e produtores rurais, acelerando a transmissão de conhecimento para impulsionar e aprimorar a produtividade no campo.

Considerado um dos maiores eventos agropecuários do mundo, a edição passada, em fevereiro de 2023, recebeu 384.122 visitantes, marcando o maior público em cinco dias desde a criação da feira, em 1998. Além disso, a movimentação financeira, envolvendo financiamentos, contratos, parcerias e compras, atingiu a marca de R$ 5 bilhões. As expectativas para 2024 são de superar esses recordes.

Fonte: Pensar Agro