Caso Flordelis: Advogado de acusação alega encenação dos réus

O julgamento da Flordelis e outros quatro réus entra no quinto dia nesta sexta-feira (11), pela morte do pastor Anderson do Carmo . O advogado de acusação, Ângelo Máximo, um pouco antes de iniciar a sessão, alegou que a defesa tem feito uma encenação para tentar convencer o júri e contestou o depoimento do perito Sami Abder, realizado nesta quinta (10), em que descredibiliza o laudo do IML . A defesa da vítima, acredita ainda que o julgamento deve se estender até a próxima quarta (16). Estão sendo julgados, além da pastora, Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica; André Luiz de Oliveira e Marzy Teixeira da Silva, filhos afetivos; e Rayane dos Santos de Oliveira, neta

O advogado comentou também que tem notado os réus conversando entre si, o que é proibido por determinação judicial. “Eu vejo muito os réus conversando entre si, vejo muito um olhando pro outro, Flordelis olhando pra trás, tentando comover os jurados. Flordelis com choro de pane seca, que não sai lágrima, como ocorreu ontem, ela saiu chorando pedindo pra perdoar, mas se não cometeu crime tem que perdoar de que?”, indagou.

Ângelo alegou ainda que a ex-parlamentar está conversando com a plateia, em especial com seu namorado, Allan Soares . “Ele estrategicamente senta atrás do monitor onde fica sendo gravado a audiência. Eu só evito de falar no microfone para evitar causar transtorno, porque quero que isso acabe logo”, explicou.

A situação em que o advogado se refere foi quando a ex-deputada se retirou do Tribunal do Júri na tarde desta quinta-feira (10), chorando muito e pedindo perdão ao desembargador Siro Darlan de Oliveira, que prestava depoimento a pedido da defesa da ré. “Me perdoa, doutor. Me perdoa. Sou inocente”, disse ela após Siro revelar que o pastor Anderson do Carmo, marido da ex-parlamentar, o ligou três dias antes de morrer.

“É uma encenação, mas eu tenho vídeos no processo que serão exibidos que contraria toda essa encenação praticada por eles no Tribunal do Júri em relação a internação da Simone, a esse câncer da Simone, temos material probatório é robusto que contraria isso tudo e vamos ver qual ver a decisão do conselho”, disse o advogado.

Em relação ao depoimento do perito Sami, ele disse ainda que o “réu que contrata perito para contradizer laudo público é para favorecer a si próprio” . Ainda segundo Ângelo, o objetivo da defesa é desmerecer o laudo público. “ Eu perguntei a ele se no tempo de perito ele já deu algum laudo desfavorável ao cliente dele dizendo que o laudo público estava correto e ele disse que não. As provas entraram em conflito, o que vai ser exibido no conselho de sentença é muito mais robusto”, afirmou.

A defesa da família do pastor Anderson do Carmo declarou ainda que espera que nesta sexta (11) sejam ouvidas o máximo de testemunhas possível. Ele comentou ainda sobre o pedido da defesa de exumar o corpo da vítima, que foi negado pela juíza.

“Espero hoje ouvir o máximo de testemunhas possível para o quanto antes chegarmos ao final desse julgamento, que ta longe ainda e vai entrar pra história como o mais longo do Brasil. A defesa teve toda instrução criminal para requerer a exumação do corpo e não requereu. Eles não esperavam ontem no depoimento da testemunha Sami que ela fosse confrontava com o vídeo em que a testemunha dá uma palestra a um grupo de advogados de um outro caso de repercussão onde ele diz com todas as letras que Anderson foi metralhado, o que foi perguntado a ele e ele negou, então aqueles defeitos mostrado por ele no laudo de necropsia do Anderson caíram por terra devido essa explicação dele para o grupo de advogados, vejo isso como um ato de desespero na defesa”. explicou.

O primeiro a ser ouvido nesta sexta (11), é o psicólogo forense, especialista em violência doméstica, Sidnei Filho, contactado pela defesa.

“Hoje acredito que vai começar um psiquiatra que fez um laudo da Flordelis, Marzy e Rayane, dizendo que as três não têm mente para praticar crimes, mas acredito que não foi mostrado a ele o interrogatório da Marzy que ela confessa que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros e se são verdadeiros, quer dizer que todos participaram do crime. Quero perguntar para ele com base em que ele chegou a essa conclusão, porque quando esse psiquiatra chega no processo o Anderson está a 3 anos mortos”, disse.

O advogado ainda comentou sobre a ré Marzy ter pedido para falar com ele. “Eu não fui falar com ela, mas depois falaram que a Marzy queria me pedir um cafezinho,mas ela tem oito advogados, tem que pedir pra mim? Eu não sou garçom, achei isso uma estratégia para desmerecer a acusação dizendo que eu estava me comunicando com a ré”, explicou.

A defesa do pastor comentou também sobre a chegada dos réus ao tribunal. ” O que me chama atenção é o fato da Simone, Rayane e Marzy chegarem em carro apropriado para transporte de preso e a Flordelis chega sempre na picape, porque o privilégio?”, explicou.

Procurada, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informa que, em respeito a decisão judicial, que proíbe que as presas tenham contato entre si, todas as custodiadas são transportadas em compartimentos separados, em veículos de escolta da SEAP (SOE), e que a disposição das mesmas é definida por questões logísticas, sem prejuízo à isonomia do processo.

O que diz a defesa dos réus

O advogado de defesa dos réus, Rodrigo Fauzc, comentou sobre o quarto dia de julgamento e explicou o motivo do choro da ex-deputada.

“Eu acho que ficou bastante claro que foi feito um desagravo público desde o momento do crime a imagem da Flordelis vou desconstruída, essa re significação com base apenas em ilações e pessoas que querem prejudicá-la não corresponde com a realidade, então o Siro Darlan falou efetivamente qual é a história da Flordelis e quão verdadeira ela sempre foi no acolhimento de crianças e adolescentes. Ele estava explicando como a Flordelis tinha colocado o mandato dela à disposição para o desenvolvimento de políticas para crianças e adolescentes, então ela pediu perdão por isso, por não conseguir terminar o mandato para desenvolver essas políticas. O depoimento do Siro foi muito bonito que realmente mostrou a história verdadeira da Flordelis”, contou.

Além disso, a defesa dos réus também contestou a versão de que eles se comunicam entre si.

“Não há comunicação entre eles, mas são seres humanos, que estão 2 anos presos, sem se ver, sem se falar, sem conseguir ver seus próprios familiares, eles nao tem como se comportar como robô, como pessoas que não tem nenhum sentimento. Isso é absurdo”, explicou.

Sobre o pedido de exumação do corpo, eles reforçaram que seria mais uma prova de que não houve envenenamento.

“O mais importante é que ontem ficou comprovado, que não aconteceu nenhum envenenamento, isso é uma prova técnica contra a criação da acusação. Se o que eles estão falando em relação ao tipo de veneno que estaria sido aplicado, se esses venenos ainda estariam no corpo então é necessário fazer exumação, a acusação não tem nada a temer, eles buscam provas, a verdade foi exposta pelo perito, mas se tiver qualquer dúvida, que seja feita exumação. A delegacia, a Polícia Civil e o MPRJ podiam ter pedido, e se eles tivessem certeza do envenenamento poderiam ter pedido, e não pediram porque sabem que não existe nada disso, que é algo absolutamente criado”, disse.

Complementando a fala do colega, Janira Rocha, advogada de defesa, disse que caberia à acusação pedir a exumação para comprovar o que foi denunciado. “A banca anterior chegou a fazer esse requerimento dentro desse processo, mas deveria ter sido a acusação, pois cabe a quem acusa provar”, disse.

Acusações

Flordelis é acusada de ser a mandante do crime e poderá responder por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada.

Já a filha biológica, Simone dos Santos Rodrigues, e os filhos adotivos Marzy Teixeira da Silva e André Luiz de Oliveira poderão responder por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada. Enquanto, a neta Rayane dos Santos Oliveira, por homicídio triplamente qualificado e associação criminosa armada.

