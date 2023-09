Caso Geórgia: julgamento de Trump será transmitido no YouTube

Reprodução/Twitter A foto de fichamento de Donald Trump

O juiz Scott McAfee, do condado de Fulton, afirmou nesta sexta-feira (1º) que o julgamento do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será transmitido no YouTube. O ex-mandatário será julgado pela tentativa de anular os resultados do Estado da Geórgia, das eleições presidenciais de 2020.

No pronunciamento, McAfee disse: “todas as audiências estarão disponíveis ao vivo no canal do YouTube do Tribunal do Condado de Fulton”.

Até o momento, a data do julgamento não foi definida, sendo provável que aconteça em 2024, quando o empresário irá se candidatar à eleição presidencial dos Estados Unidos.

Diferente dos outros Estados em que Trump está sendo julgado — Nova York e Washington, onde há 3 processos criminais contra o ex-presidente — a Geórgia libera que tenha câmeras nos julgamentos.

Trump havia se declarado inocente das acusações na última quinta-feira (31). Ele afirmou que não comparecerá à audiência de acusação, que acontece na próxima quarta-feira (6 de setembro). Além dele, outros 18 co-réus serão indiciados no dia.

Segundo o ex-presidente, o não comparecimento se deve a permissão do uso de câmeras na sala de audiência na Geórgia.

No último mês, Trump se entregou à polícia do condado de Fulton, na Geórgia, para ser fichado pelas acusações.

Após o pagamento da fiança de US$ 200 mil, ele foi liberado sob custódia. Trump deverá cumprir outras condições de liberdade, bem como o de não intimidar as testemunhas do caso.

Fonte: Internacional