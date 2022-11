Casos de covid-19 seguem em tendência de alta no Rio de Janeiro

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou hoje (25) que os indicadores precoces da covid-19 no estado do Rio de Janeiro seguem com tendência de alta. A análise considera os dados registrados nas semanas epidemiológicas 45 (6 a 12 de novembro) e 46 (13 a 19 de novembro). No período analisado, o número de casos aumentou 13,78% passando de 23.259 para 26.794.

O secretário de estado de Saúde, Alexandre Chieppe, disse que “é fundamental que a população continue se vacinando e completando o esquema vacinal. As vacinas são seguras e ajudam a evitar as formas graves e óbitos pela doença”, avaliou.

As taxas de positividade de antígeno e RT-PCR mantêm a tendência de alta. De 13 a 19 de novembro, foram realizados 36.190 testes de antígeno (média de 5.170 por dia), e a positividade ficou em 31%. Em relação ao RT-PCR, foram 3.380 exames (média de 482 exames por dia), com positividade de 40%. Na semana de 6 a 12 de novembro, a positividade dos testes de antígeno estava em 32%, e a dos exames de RT-PCR, em 33%.

As solicitações de leitos para tratamento da covid-19 também seguem com aumento, com uma média de 31 pedidos por dia, sendo 13 para leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) e 18 para enfermaria. Na última onda causada pela variante Ômicron, em janeiro e fevereiro deste ano, a média diária de solicitações de leitos chegou a 177, incluindo enfermaria e UTI. No pico da onda causada pela variante Gama, em março de 2021, essa média diária chegou a 422 solicitações.

É possível consultar os número de internação, óbito e taxa de cobertura vacinal, no Painel de Monitoramento da Covid-19.