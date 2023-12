Cássio Gois apresenta projeto para criação da Frente Parlamentar da Juventude na Assembleia Legislativa

Na última segunda-feira, 11, o deputado estadual Cássio Gois (PSD) apresentou o Projeto de Resolução 50/2023, que cria a Frente Parlamentar da Juventude na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).

A proposta, que foi aprovada, também evidencia a juventude do parlamentar, reflete um novo capítulo na participação ativa dos jovens na política rondoniense. “Diante dos desafios que a juventude enfrenta em nosso estado, é imperativo criar espaços específicos para discutir e direcionar políticas que atendam às suas necessidades. A Frente Parlamentar da Juventude é mais que uma iniciativa; é um compromisso com o futuro, um convite para que os jovens participam ativamente na construção de soluções para os problemas que afetam diretamente sua vida”, disse o deputado.

Góis acrescentou: “acreditamos que ao proporcionar esse diálogo direto, estaremos contribuindo para uma sociedade mais inclusiva, justa e preparada para os desafios do amanhã.”

A Frente Parlamentar da Juventude proposta de Cássio Gois sinaliza para um compromisso renovado com as questões que afetam diretamente a parcela jovem da população. Ainda de acordo com parlamentar, o movimento reflete uma conscientização crescente sobre a importância de envolver os mais jovens na elaboração e implementação de políticas públicas que impactam sua realidade.

Projeto de Resolução 50/2023 cria a Frente Parlamentar da Juventude na Assembleia Legislativa (Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO)

Ao criar esse espaço dedicado à juventude, o deputado busca canalizar esforços para discutir temas relevantes, como educação, emprego, saúde e outros desafios específicos enfrentados pelos jovens de Rondônia. Essa pretende iniciativa promover um diálogo mais próximo entre a classe política e a juventude, soluções mais compatíveis e compatíveis com as necessidades emergentes.

Texto: Marcelo Negrão I Assessoria Parlamentar

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO