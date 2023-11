Cássio Gois celebra o aniversário de Cacoal

Na semana de celebração do 40º aniversário da Constituição do Estado de Rondônia, o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado Jean Oliveira (MDB), proferiu um discurso comovente na tribuna parlamentar. Ele destacou a importância histórica e o papel significativo do legislativo estadual na formulação da Constituição.

Durante seu pronunciamento, Jean Oliveira recordou com nostalgia os tempos em que seu pai era presidente da Assembleia, rememorando as contribuições de vários ex-deputados e colegas que deixaram marcas permanentes no desenvolvimento do estado.

Ele prestou homenagem a figuras proeminentes como Heitor Costa, Doutor Tomás Correia, Doutor Amir Lando, entre outros, reconhecendo suas valiosas contribuições. Além de homenagear ex-deputados e colegas, Jean Oliveira fez uma menção especial ao desembargador Marcos Alaor e ao governador Coronel Marcos Rocha, reconhecendo seus papéis importantes no cenário político de Rondônia.

O deputado ressaltou a evolução do estado de Rondônia, que, segundo ele, se desenvolveu significativamente graças ao esforço conjunto de todas as instituições e poderes. “A Assembleia Legislativa teve papel pioneiro do estado na promoção da independência do Ministério Público, uma medida que foi posteriormente adotada em âmbito nacional após a Constituição Federal de 1988″, frisou.

Jean Oliveira concluiu seu discurso manifestando sua alegria e orgulho pelas realizações da Assembleia Legislativa e pela jornada histórica de Rondônia. “Quero aqui parabenizar o presidente da Assembleia pela celebração dos 40 anos da Constituição, um momento fundamental para podermos reconhecer e valorizar a história e o legado do poder legislativo do estado”, finalizou.

Texto: Marcel Souza I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO