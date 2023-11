Cássio Gois concede honrarias ao prefeito e a primeira-dama de Cacoal

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) participou de cerimônia de entrega de caminhões frigoríficos para escolas dos municípios de Costa Marques, São Francisco do Guaporé e São Miguel do Guaporé, na manhã de segunda-feira (27), no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho.

Os caminhões atenderam as indicações feitas pelo então deputado estadual Lebrão, no ano de 2021, e da deputada Lebrinha, em 2023, que destacou o compromisso da gestão do governador Marcos Rocha com a educação nos municípios.

“A gestão da secretária Pacini é um exemplo de compromisso com a educação. O governador Marcos Rocha tem sido um parceiro, fortalecendo as escolas estaduais e também escolas nos municípios. Fico feliz de participar desse processo como deputada”, destacou.

A deputada Lebrinha fez a entrega simbólica ao município São Miguel do Guaporé, representado pelo prefeito Cornélio Duarte e o secretário geral de gestão, Adriano Soares, e ao município de São Francisco do Guaporé, representado pela secretária municipal de educação, Rute Ferreira, vereadora Marluci, professor Márcio, assessor de Planejamentos Pedagógico e Rolberasmo Gerente de Transportes da Educação.

No total, o estado entregou para a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) quatro ônibus rodoviários, 20 caminhões frigoríficos, seis caminhonetes, um drone e 32 kits pedagógicos, totalizando um investimento de R$55.659.551,32.

Fonte: Assembleia Legislativa de RO