Cássio Gois destaca entrega de ônibus novos e tarifa zero em Cacoal

Em um esforço para garantir o escoamento eficiente da produção agrícola durante a safra atual, o deputado estadual Pedro Fernandes demonstra seu compromisso com o setor agrário e a infraestrutura do Vale do Jamari. Em uma visita ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) em Ariquemes, realizada na sexta-feira (19), o deputado Pedro Fernandes, juntamente com o residente regional Leandro dos Santos Feliciano, discutiram estratégias e apresentaram propostas cruciais para a manutenção e melhoria de estradas que são essenciais não só para a mobilidade, mas também para a economia agrícola da região.





As recomendações feitas pelo deputado são oportunas, considerando a safra em curso e a necessidade de vias de transporte confiáveis ​​e seguras. O foco relembra a travessão B-40 Sul em Joelândia, um trecho importante que apoia a comunidade local e o transporte da produção agrícola. A mesma atenção é voltada para a B-40 de Alto Paraíso, que conecta diretamente a cidade de Itapuã do Oeste, facilitando o fluxo de produtos agrícolas e fortalecendo a ligação entre as comunidades. O deputado também enfatizou a importância da RO 205, uma via vital que liga Cujubim a Machadinho D’Oeste, e cuja manutenção é decisiva para o escoamento eficiente da produção agrícola.





O deputado Pedro Fernandes expressou a sua gratidão ao governo do estado de Rondônia e, em particular, ao diretor-geral adjunto Philipe Rodrigues Maia Leite, pelo apoio e reconhecimento da importância dessas estradas não apenas como infraestrutura física, mas como veias necessárias para a saúde econômica do Vale do Jamari. O acolhimento das restrições do deputado reflete uma visão compartilhada de desenvolvimento e prosperidade, onde a infraestrutura de qualidade é vista como fundamental para o sucesso do setor agrícola.

Texto e foto: Ivan de Lara I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO