Cássio Gois destaca importância de audiência pública sobre a BR-319

A cidade de Porto Velho foi palco de uma discussão crucial na última terça-feira (16) sobre o destino da BR-319 (AM/RO), uma via de extrema importância para a conectividade do estado e da região Norte com o restante do país. A audiência pública, organizada pelo grupo de trabalho do Ministério dos Transportes, apresentou à sociedade os compromissos do Governo Federal com o empreendimento.

A iniciativa foi elogiada pelo deputado estadual Cássio Gois (PSD), presidente da Comissão de Transportes e Obras Públicas da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero). A BR-319 é a única ligação rodoviária entre as cidades de Manaus (AM) e Porto Velho (RO) com as demais regiões do Brasil, desempenhando um papel estratégico no desenvolvimento econômico e na integração regional. A pavimentação dessa rodovia é uma questão de grande relevância para as comunidades locais, para o setor produtivo e para todos que dependem dessa via para o escoamento de produtos e o acesso a serviços básicos.

A audiência, realizada no auditório da superintendência local do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), contou com a presença de representantes do Ministério dos Transportes, incluindo o secretário-executivo George Santoro, a secretária nacional de Transporte Rodoviário Viviane Esse, o subsecretário de Sustentabilidade Cloves Benevides e o diretor-executivo do DNIT, Carlos Barros. Além disso, participaram diversas entidades representativas da sociedade local, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), a Federação das Indústrias de Rondônia, associações indígenas, entidades de apoio à construção da BR-319 e acadêmicos.

O deputado Cássio Gois destacou a importância da participação da sociedade na tomada de decisões relacionadas a infraestrutura. “A pavimentação da BR-319 é uma pauta de grande relevância para o nosso estado e para toda a região Norte. A audiência proporcionou uma discussão transparente e participativa, permitindo que diversos setores da sociedade expressassem suas preocupações e contribuições”, ressaltou o deputado que foi representado pela sua Assessoria de gabinete.

Ainda de acordo com o parlamentar, ele reitera seu compromisso em continuar acompanhando de perto os desdobramentos relacionados à pavimentação da BR-319, buscando sempre o melhor para o desenvolvimento do estado e o bem-estar da população, entendendo que a rodovia é uma importante artéria para o desenvolvimento da região.

Texto: Marcelo Negrão/Assessoria Parlamentar

Foto: Divulgação/Observatório BR-319

Fonte: Assembleia Legislativa de RO