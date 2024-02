Cássio Gois fortalece agricultura familiar com investimento de R$ 300 mil

Na última semana, a Linha 11, em Cacoal, comemorou o fortalecimento da agricultura familiar em Rondônia. O deputado estadual Cássio Gois (PSD), membro da Comissão de Agropecuária e Política Rural da Assembleia Legislativa de Rondônia, liderou a entrega de um trator agrícola de última geração, equipado com ar condicionado, traçado e 90 CV de potência, beneficiando mais de 100 produtores da região.

O investimento para a aquisição do trator, no valor de R$ 300 mil, foi realizado por meio de uma emenda parlamentar designada pelo deputado, via Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), demonstrando seu compromisso com o desenvolvimento do setor agrícola no estado. Durante o evento, o deputado enfatizou a importância de iniciativas como essa para o desenvolvimento da agricultura familiar.

“É com imensa satisfação que participo deste momento histórico para nossa comunidade agrícola. A entrega deste trator agrícola e dos demais benefícios representa não apenas um investimento em maquinário, mas sim um investimento no futuro da agricultura familiar em nosso estado. Ações como essa são fundamentais para contribuir para a produção agrícola, gerar empregos e fortalecer a economia local”, destacou o parlamentar.

O deputado acrescentou: “como membro da Comissão de Agropecuária e Política Rural da Assembleia Legislativa de Rondônia, reafirmo meu compromisso em continuar lutando pelo desenvolvimento e apoio aos nossos agricultores. Com união e investimento, temos certeza de que alcançaremos grandes avanços e proporcionaremos melhores condições de vida para aqueles que trabalham incansavelmente no campo. Juntos, vamos construir um futuro promissor para a agricultura familiar em nosso estado.”

O evento, que teve como protagonista a Associação União Capixaba (beneficiada pelo equipamento), contou com o apoio do prefeito Adailton Furia (PSD), e com a presença de importantes líderes locais, incluindo os vereadores Luiz Fritz, Ezequiel Minduin, Edimar Kapiche e Romeu Moreira, além do representante do governo de Rondônia, Pastor Moura. O evento destacou o alinhamento estratégico entre o deputado Cássio Gois e o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil), cuja cooperação tem sido fundamental para a concretização de iniciativas que fortaleçam o setor agrícola do estado.

O recurso, viabilizado por meio da Seagri, demonstra o compromisso do governo em apoiar e incentivar os agricultores locais. Além do trator, outras medidas estão em andamento para produtividade ainda mais a agricultura familiar na região. O deputado anunciou o destino de diversos implementos agrícolas e uma secadora de café, evidenciando o compromisso em potencializar o produtor rural de Cacoal.

Texto: Marcelo Negrão I Assessoria Parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO