Cássio Gois investe R$ 249 mil em equipamentos para a produção de café em Santana do Guaporé

Importante para fortalecer a integração sul-americana, a ponte rodoviária que ligará Brasil e Bolívia, na BR-425, está mais perto de se tornar realidade após a aprovação do projeto pela comissão binacional representante dos dois países. Com a medida, o Governo Federal, por meio do Ministério dos Transportes, prevê o lançamento do edital para o início de novembro, com estimativa de R$ 244 milhões em investimentos. A estrutura será erguida sobre o Rio Mamoré, entre as cidades de Guajará-Mirim, em Rondônia, e a boliviana Guayaramerín.

Após ser concluída, a ponte será uma nova alternativa para o transporte de cargas e passageiros na região, além de um corredor de exportação da produção brasileira para os países vizinhos. “O projeto é um dos destaques do Novo PAC para a região Norte e temos certeza que essa ligação representará um salto de desenvolvimento do país, começando por Rondônia, mas que impactará todos os estados do norte e que também dará um impulso para a economia boliviana e da América Latina”, ressaltou o ministro dos Transportes, Renan Filho.

A licitação será por meio Regime Integrado Diferenciado de Contratação (RIDC), onde a mesma empresa elabora os projetos básico e executivo e, na sequência, executa as obras. Assim como o lançamento do edital, a fiscalização da elaboração do projeto de engenharia e da execução do empreendimento ficará a cargo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

De acordo com a comissão binacional, o governo brasileiro estará aberto a adotar as modificações necessárias apresentadas pela Bolívia durante a fase de elaboração dos projetos. Da mesma forma, as partes deverão participar da supervisão dos trabalhos até que sejam concluídos.

Com o anúncio do Ministério do Transportes e a consolidação do acordo firmado entre Brasil e Bolívia quanto ao projeto de construção da Ponte Binacional entre as cidades de Guajará-Mirim, em Rondônia, e a boliviana Guayaramerín, a deputada estadual Gislaine Lebrinha (UNIÃO), presidente da Frente Parlamentar do Projeto de Integração Brasil e Bolívia, comemorou os avanços sobre a matéria e reforçou a necessidade de unidade das bancadas federal e estadual para a continuidade do projeto.

Texto: Assessoria parlamentar, com informações do Ministério dos Transportes

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO