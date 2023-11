Cássio Gois marca presença na Semana Internacional do Café em Belo Horizonte

A Semana Internacional do Café (SIC), que teve sua origem em 2013, com o intuito de celebrar os 50 anos da Organização Internacional do Café (OIC), está atualmente em pleno vigor na capital mineira.

Com a participação de representantes de 18 países, a SIC proporciona uma significativa rodada de negócios que reúne 24 compradores de diferentes continentes, incluindo nações como Alemanha, Arábia Saudita, China, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Índia, Itália, Japão e Moçambique, entre outros.

“Nosso estado é reconhecido pela excelência na produção de café e eventos como a Semana Internacional do Café fortalecem nossa posição no mercado global”, afirmou o deputado estadual Cássio Gois (PSD), membro da Comissão de Agropecuária e Política Rural da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), durante sua participação no evento.

“É fundamental promover e valorizar nossos produtores, que desempenham um papel fundamental no fortalecimento da economia não só local mas também nacional”, acrescentou o deputado.

Nesse evento, serão oferecidos aos importadores uma variedade de cafés brasileiros, incluindo arábicas provenientes de Minas Gerais e São Paulo, canéforas do Espírito Santo e Bahia, além do robusta amazônico, com a participação de 05 municípios competindo pelo prêmio, sendo três representantes de Cacoal, um de São Miguel do Guaporé e um de Novo Horizonte do Oeste.

Com um ambiente propício para promover intercâmbios comerciais e fomentar parcerias internacionais, a Semana Internacional do Café em Belo Horizonte reafirma o protagonismo do Brasil no mercado mundial de café, fortalecendo as relações comerciais e aprimorando a presença dos cafés brasileiros nos mais variados mercados globais.

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em 2022, o Brasil, como o principal produtor global de café, enviou ao redor do mundo aproximadamente 2,2 milhões de toneladas, o que corresponde a uma cifra de 39,4 milhões de sacas de café. Essas exportações atingiram 145 países, com os Estados Unidos e a Alemanha liderando o caminho, seguidos por destinos notáveis como Itália, Bélgica e Japão.

Texto: Marcelo Negrão / Assessoria parlamentar

Foto: Pedro Rabelo / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO