Cavalgada, Queima do Alho e Encontro de Comitivas marcam programação neste domingo na Capital

Neste domingo, dia 20 de junho, Rondônia se prepara para receber a aguardada 12ª Expovel 2023. O evento é público e gratuito e promete um dia repleto de tradição, música e diversão, com a realização da tradicional cavalgada, seguida pela Queima do Alho e o Encontro de Comitivas. A cavalgada está marcada para começar às 9h. O percurso se inicia na passarela central do Espaço Alternativo e segue em direção à Avenida Imigrantes, culminando na Avenida Lauro Sodré. O trajeto encerra no Parque dos Tanques, onde a celebração continua. A partir das 12h, tem início a tão esperada Queima do Alho e o Encontro de Comitivas.

O Parque dos Tanques se transformará em um ponto de encontro festivo aberto ao público. O evento é uma celebração da gastronomia caipira. Além da culinária tradicional. Nove atrações musicais prometem animar o público com ritmos variados ao longo do dia.

Para o organizador da cavalgada, Alexandre Potência, a combinação de tradição, música e alegria promete transformar esse domingo. “A expectativa de reunir pessoas de toda a região, a Expovel 2023 se firma como um evento imperdível no calendário de Rondônia. A combinação de tradição, música e alegria vai transformar esse domingo em um dia inesquecível para todos os presentes. Prepare-se para vivenciar momentos únicos e na cultura sertaneja em sua essência”, disse Alexandre.

O governador Marcos Rocha destacou que, eventos como este reforçam o comprometimento com o resgate das nossas raízes “Este evento resgata e celebra as tradições e valores culturais do nosso Estado. A cavalgada, a Queima do Alho e o Encontro de Comitivas são momentos únicos de integração e diversão, onde as famílias rondonienses podem vivenciar a autenticidade da nossa cultura sertaneja. O Governo de Rondônia tem o compromisso de valorizar e fortalecer as tradições locais, e eventos como este reforçam o nosso comprometimento com o resgate das nossas raízes”, destacou.

O titular da Secretaria Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, Júnior Lopes salientou que, a cultura do nosso Estado é rica e diversificada, e eventos como este são essenciais para preservar e promover nossa herança cultural. “A 12ª Expovel 2023 é mais do que um evento, é um encontro com a nossa identidade cultural. A cavalgada nos conecta com a essência do campo, a Queima do Alho nos brinda com os sabores genuínos da culinária caipira, e o Encontro de Comitivas é um verdadeiro banho de tradição e amizade. A Sejucel tem a honra de participar e apoiar esse momento de celebração. A cultura d e Rondônia é rica e diversificada. Convidamos a todos para se juntarem a nós nesse domingo e viverem intensamente cada instante desta jornada cultural e festiva.”

Fonte: Governo RO