CCJR discute abertura de créditos adicionais para o governo

Ao participar de reunião da Comissão de Defesa da Criança, Adolescente e Idoso no plenarinho 2 da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), o deputado estadual Delegado Camargo (Republicanos) se solidarizou nesta terça-feira (14) com reivindicação feita pela deputada Taíssa Sousa (Podemos) sobre a falta de fornecimento, por parte do Governo do Estado, de fórmulas alimentares para crianças no estado de Rondônia que possuem qualquer tipo de reação à proteína do leite, ou precisam de aleitamento para a subsistência. Participaram da reunião, além do deputado Camargo e da Deputada Taíssa, as deputadas Cláudia de Jesus (PT) e a deputada Ieda Chaves (União Brasil), esta última de forma remota.

De acordo com Camargo, esse é um problema crônico do governo do estado, que não está sendo resolvido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). O deputado revelou às parlamentares que participavam da reunião da comissão que pedidos neste sentido como as indicações 1388,1533 e 1534 foram apresentadas ainda no mês de agosto e foram respondidas pela Sesau como se o fornecimento estivesse normalizado, mas que as respostas não condizem com a realidade. “Este problema que a senhora, Dra. Taíssa, nos traz nesta manhã, de uma mãe lá do distrito de Nova Dimensão, que não consegue leite para alimentar seu filho, é um problema recorrente em todo o Estado. Recebemos diversos pedidos de mães que necessitam do fornecimento de fórmulas alimentares para crianças alérgicas à proteína do leite (APLV), que passam meses sem conseguir junto aos órgãos da saúde do estado, e estão desesperadas com a situação. Uma lata desta fórmula chega a custar duzentos e cinquenta reais, o que é totalmente impossível para quem vive com um salário mínimo ou, muitas vezes, sem renda alguma”, disse.

De acordo com o deputado Camargo, esse descaso com a população não é nenhuma surpresa na Assembleia Legislativa, “pois quando assumimos eu anunciei que a saúde de Rondônia estava na UTI, hoje vemos que está entubada, no leito de morte. Está assim na região de Vilhena, em Cacoal, em Ariquemes, em Porto Velho, lá em Nova Dimensão, no alto e baixo madeira, mas vemos que o governo não está preocupado com isso. Esse governo está preocupado em gastar com propaganda, com mídia, para que falem bem do governo, tanto que no orçamento de 2024 o governador quer gastar R$ 127 milhões em mídia, enquanto que quem banca os gastos deste governo, que é o setor produtivo, tem menos de R$ 30 milhões de previsão de investimento, assim como a saúde, que vai receber muito menos do que necessita para a solução dos seus graves problemas”, disse o deputado, antes de votar a favor do requerimento proposto pela deputada Taíssa, pedindo explicações à Sesau.

Texto: Jocenir Sérgio Santanna / Assessoria parlamentar

Foto: Antônio Lucas I Secom/Alero

Fonte: Assembleia Legislativa de RO